La OSEP capacitó a 50 profesionales en emergencias neurológicas a través del programa Neurotraining

En un paso significativo para la mejora de la atención primaria en salud, la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) concluyó su ciclo de capacitación intensiva en «Emergencias neurológicas», haciendo entrega de certificados a más de 50 profesionales que completaron satisfactoriamente la formación.

El programa, denominado Neurotraining, fue diseñado como parte del Plan de Formación Médica Continua y se centra en el manejo inicial de cuadros clínicos no traumáticos en servicios de emergencia ambulatorios. Durante cuatro semanas de trabajo intensivo, los participantes —integrantes de servicios de traslado y emergencias de la provincia— se especializaron en la detección y respuesta rápida ante patologías críticas.

Un modelo de aprendizaje dinámico



Bajo una metodología de «Cápsulas de aprendizaje», los cursantes abordaron semanalmente cuatro ejes fundamentales:

• Semana 1: Cefaleas con «Bandera Roja» (signos de alarma).

• Semana 2: Debilidad muscular generalizada y progresiva.

• Semana 3: Trastornos de la conciencia.

• Semana 4: Focos neurológicos agudos e hiperagudos.

La capacitación utilizó un ecosistema digital que integró charlas en vivo vía Google Meet, recursos audiovisuales y evaluaciones semanales mediante herramientas de Google Forms. Además, se brindaron herramientas de campo descargables, como flujogramas de decisión clínica, destinados a optimizar los tiempos de respuesta en el lugar de la emergencia.

Los profesionales certificados pertenecen a diversas instituciones estratégicas, incluyendo servicios de emergencias como ECI, Emergencias, SEC, A Tiempo, Ecco, Ser Prisa, Hospital Schestakow, Sanidad del Servicio Penitenciario, Osecac, Hospital El Carmen, Santa Isabel de Hungría, Clínica Santa Clara, Centros de Salud y Hospital Ramón Carrillo.

“Desde OSEP creemos que la capacitación continua salva vidas. Esta capacitación representa una apuesta concreta a fortalecer la atención prehospitalaria y brindar más herramientas a quienes están en la primera línea de respuesta ante una emergencia neurológica. Quiero felicitar y agradecer el compromiso de cada profesional que participó de Neurotraining, así como también a las instituciones y empresas que se sumaron a esta iniciativa conjunta”, destacó Carlos Funes, director general.

Con la entrega de estas certificaciones, OSEP reafirma su compromiso con la actualización permanente de su personal, garantizando que los pacientes reciban una asistencia neurológica inicial precisa y un traslado seguro hacia centros de mayor complejidad. Según informaron los organizadores, debido al éxito de la convocatoria y los resultados obtenidos, el ciclo Neurotraining será replicable cada tres meses.