La Nación homologó la emergencia agropecuaria en Mendoza y productores afectados podrán acceder a beneficios fiscales y financieros

La medida alcanza a explotaciones afectadas por heladas y granizo en varios departamentos de la provincia y permitirá a productores acceder a herramientas de alivio contempladas por la Ley Nacional de Emergencia Agropecuaria. Los departamentos incluidos son San Carlos, Tunuyán, Tupungato, Junín, La Paz, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, General Alvear y San Rafael, lo que alcanza a numerosos distritos productivos de la provincia.

El Gobierno nacional oficializó la homologación de la emergencia y desastre agropecuario para Mendoza, tras la publicación de la Resolución 765/2026 del Ministerio de Economía de la Nación, medida que reconoce las afectaciones provocadas por heladas y tormentas de granizo durante el ciclo agrícola 2025/2026.

La resolución ratifica el Decreto provincial 125/2026 y habilita a productores mendocinos afectados a acceder a los beneficios previstos en la Ley Nacional 26509 de Emergencia Agropecuaria.

Alivio para productores afectados por heladas y granizo

La homologación comprende explotaciones agropecuarias ubicadas en zonas bajo riego de distintos departamentos de Mendoza que registraron daños productivos ocasionados por contingencias climáticas.

En el caso de emergencia agropecuaria, la medida alcanza a productores que hayan sufrido pérdidas de entre el 50 % y el 79 % de su producción, mientras que la categoría de desastre agropecuario corresponde a daños iguales o superiores al 80 %.

Los departamentos incluidos son San Carlos, Tunuyán, Tupungato, Junín, La Paz, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, General Alvear y San Rafael, abarcando numerosos distritos productivos de la provincia.

La resolución establece además que el período de vigencia se extenderá hasta el 31 de marzo de 2027, tanto para las explotaciones afectadas por heladas como por granizo.

Beneficios fiscales y financieros

A partir de esta homologación, los productores alcanzados podrán acceder a distintos beneficios fiscales y financieros contemplados en la normativa nacional, entre ellos, prórrogas y alivios impositivos, asistencia crediticia y herramientas de acompañamiento destinadas a sostener la actividad productiva.

Para acceder a estos beneficios, los productores deberán contar con el certificado de emergencia emitido por la autoridad provincial competente, acreditando que sus explotaciones se encuentran comprendidas dentro de las zonas y niveles de afectación establecidos. Además, la resolución instruye a entidades bancarias nacionales y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a implementar las medidas necesarias para garantizar el acceso a estos beneficios.

Desde el Ministerio de Producción destacaron que la homologación nacional es una herramienta para acompañar a productores mendocinos que atravesaron importantes pérdidas como consecuencia de contingencias climáticas.

Asimismo, remarcaron el trabajo técnico y articulado realizado entre Provincia y Nación para avanzar en el reconocimiento formal de la situación y activar mecanismos de asistencia previstos por la legislación.