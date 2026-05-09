La mitad de los trabajadores en Argentina gana menos de $800 mil y crece la desigualdad

Los nuevos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, volvieron a exponer la profunda desigualdad económica que atraviesa la Argentina. Según el informe oficial, la mitad de las personas trabajadoras gana menos de $800 mil mensuales, un ingreso que en muchos casos no alcanza para cubrir los gastos básicos de una familia.

Aunque el salario promedio de la población ocupada se ubicó en $1.068.540 durante el último trimestre de 2025, el propio estudio deja en evidencia que ese número no refleja la realidad de la mayoría de los trabajadores argentinos.

El informe del Indec analiza la distribución del ingreso a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y muestra fuertes diferencias entre sectores sociales, además de una marcada brecha salarial entre hombres y mujeres.

Uno de los datos más impactantes del documento es que la desigualdad salarial entre varones y mujeres llegó al 29,6%, el nivel más alto desde 2021.

Qué dice el informe del Indec sobre los salarios en Argentina

El trabajo estadístico elaborado por el Indec toma como base los ingresos registrados en 31 aglomerados urbanos del país durante el último trimestre de 2025.

Para analizar la distribución económica, el organismo divide a la población en diez grupos o deciles, ordenados según sus ingresos.

El resultado muestra una Argentina fuertemente fragmentada: mientras los sectores de mayores ingresos concentran gran parte de los recursos, millones de trabajadores y familias permanecen en niveles salariales muy bajos.

El salario promedio general fue de poco más de $1 millón, aunque la mitad de la población ocupada quedó por debajo de los $800 mil.

Además, el informe remarca que los ingresos laborales presentan enormes diferencias según género, nivel educativo y posición económica.

La desigualdad aparece también en el ingreso total de los hogares y en la capacidad real de llegar a fin de mes.

La brecha salarial entre hombres y mujeres alcanzó un récord

Otro de los datos más preocupantes del informe es el crecimiento de la brecha salarial de género en Argentina.

Según el Indec, el ingreso promedio de los hombres fue de $1.229.690, mientras que el de las mujeres alcanzó apenas $866.129.

La diferencia representa una brecha del 29,6%, la más alta registrada desde que comenzó la serie estadística en 2021.

El informe también señala que la mitad de las mujeres se concentra en los cuatro deciles más bajos de ingresos, mientras que los hombres tienen mayor presencia en los sectores de ingresos altos.

Especialistas en economía y género suelen definir esta situación como “feminización de la pobreza”, un fenómeno que refleja cómo las mujeres sufren con mayor intensidad las consecuencias económicas de la desigualdad laboral y social.

A esto se suman otros problemas estructurales como mayores niveles de desocupación, subocupación y empleo informal entre las mujeres.

Cuánto dinero necesita una familia para no ser pobre

Los datos oficiales también permiten comparar los ingresos reales de los hogares con el costo de vida.

De acuerdo con cifras de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza, una familia tipo necesitaba en diciembre de 2025 más de $1.180.000 para cubrir la canasta básica total.

Esa cifra incluso superó los $1.340.000 en marzo de 2026 debido al avance de la inflación.

Sin embargo, el informe del Indec muestra que alrededor del 40% de los hogares argentinos no alcanza a cubrir ese monto con sus ingresos.

La situación empeora cuando se analizan exclusivamente los ingresos laborales, sin contar jubilaciones, pensiones o ayudas estatales.

En ese caso, cerca de la mitad de las familias argentinas no logra cubrir la canasta básica solamente con el salario de sus integrantes.

La desigualdad económica en Argentina sigue creciendo

El estudio del Indec también refleja una enorme diferencia entre los sectores de menores y mayores ingresos.

El ingreso per cápita familiar del decil más bajo se ubicó en apenas $129.231, mientras que en el decil más alto alcanzó $1.666.667.

Esto significa que las familias de mayores ingresos ganan trece veces más que las de menores recursos.

Además, el informe revela que quienes perciben ingresos per cápita superiores a $1.250.000 forman parte del 10% más rico del país.

La mayor parte de los recursos familiares continúa dependiendo del trabajo, aunque en los sectores más vulnerables la asistencia estatal sigue siendo clave para sostener el consumo básico.

Los números publicados por el Indec volvieron a instalar el debate sobre salarios, pobreza y desigualdad en Argentina, en un contexto marcado por inflación, pérdida del poder adquisitivo y dificultades crecientes para llegar a fin de mes.

Fuente:https://617.news/la-mitad-de-los-trabajadores-en-argentina-gana-menos-de-800-mil-y-crece-la-desigualdad/