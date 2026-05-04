La literatura como puente: El CEBJA 3-015 vibró con el proyecto «Alfabetización Poética»

En un emotivo encuentro que unió la academia, el arte y la educación de adultos, la institución sanrafaelina dio inicio a su ciclo de lectura con la visita de destacadas figuras de la cultura regional.

El pasado 28 de abril, las aulas del CEBJA 3-015 «Teniente 1ro Gerónimo Ibáñez», dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos, se transformaron en un espacio de intercambio y sensibilidad artística. La institución recibió a integrantes del grupo de Hacedores Culturales de la Universidad de Mendoza, en una jornada que marcó el lanzamiento oficial de las actividades del proyecto institucional «Lectura y escritura para la comprensión: Historias que inspiran».

La comitiva estuvo integrada por la Lic. Graciela Corvalán, Coordinadora Académica de la Universidad; la reconocida escritora sanrafaelina Prof. María Inés Rodríguez; y la coordinadora del ECA Sur «Enrique Sobisch», Corina Zelada.

Cultura para todos: «Alfabetización Poética»

La visita se desarrolló bajo el ala del proyecto «Alfabetización poética», una iniciativa que busca democratizar el acceso a la cultura y la literatura, llevándola a sectores de la población que, históricamente, han tenido un acceso limitado a estas expresiones artísticas.

El taller, diseñado específicamente para jóvenes y adultos en proceso de alfabetización, no solo promovió el acercamiento a las letras, sino que fomentó un intercambio generacional donde la literatura funcionó como una herramienta de expresión vital para fortalecer las trayectorias educativas de los alumnos.

«Racimo»: La tierra hecha palabra

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la presentación de «Racimo», la obra de la Prof. María Inés Rodríguez. Se trata de una antología de poemas de corte naturalista que explora el vínculo profundo con el territorio local.

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de:

Escuchar a la autora: María Inés leyó sus poemas en persona, generando una conexión inmediata con el auditorio.

Experiencia Multimedia: Se presentó el audiolibro de la obra, el cual integra los textos con paisajes visuales de San Rafael, facilitando la inmersión en el relato.

Un vínculo que crece

Para la comunidad del CEBJA 3-015, esta experiencia fue calificada como altamente enriquecedora. Tanto docentes como alumnos celebraron la posibilidad de interactuar cara a cara con una escritora lugareña, humanizando el proceso de lectura.

Cabe destacar que esta articulación entre la Universidad de Mendoza, el ECA Sur y la institución educativa no es un hecho aislado: se viene trabajando en conjunto desde hace tres años. Según informaron las autoridades, este es solo el primer encuentro de una serie de visitas que se repetirán a lo largo de todo el ciclo lectivo 2026, reafirmando el compromiso con la educación y la identidad cultural de la región.