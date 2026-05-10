El REM del Banco Central proyecta un IPC de 2,6% en abril y 2,3% en mayo. Economistas advierten que la inercia inflacionaria, la indexación de servicios y el traslado rezagado de la devaluación siguen condicionando la baja de precio
De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina, las consultoras privadas estiman que el Índice de Precios al Consumidor se ubicará en 2,6% en abril y 2,3% en mayo. Recién en agosto la inflación perforaría el umbral del 2%, con una proyección de 1,8% mensual.
Según explicó, ese fenómeno incrementó la inercia inflacionaria y dificulta una desaceleración más acelerada. En ese marco, Fundación Capital proyecta que la inflación recién perforará el 2% después de mitad de año y calcula un índice cercano al 1,7% para agosto.
Desde el Ieral de Fundación Mediterránea, el economista Jorge Vasconcelos puso el foco en los mecanismos de indexación que todavía persisten en la economía. Según detalló, el rubro servicios mantiene aumentos mensuales cercanos al 3,3% desde septiembre pasado, impulsados por actualizaciones automáticas en seguros, medicina prepaga, colegios, internet y cable.