La Garrafa en tu Barrio: cronograma del 26 al 30 de mayo

Precios de la Garrafa de 10 kg

$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

$8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

$8.400 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

$9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

$ 10.000 en los departamentos de Malargüe, General Alvear y San Rafael.

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

Cronograma de La Garrafa en tu Barrio del 26 al 30 de mayo

Martes 26

Guaymallén

Puente de Hierro: Barrio El Libertador. Claveles Mendocinos y Calle 4. A las 9:30.

Puente de Hierro: Unión Vecinal Barrio Las Chacras. Calle El Comercio. Manzana: C. Casa: 24. A las 10:30.

Colonia Molina: Plaza del Barrio Santa Rita. Calle Milagros y Gastón Díaz. A las 11:30.

Colonia Segovia: Barrio Di Rocco. Plaza. Tabalqué y Ocayunta. A las 12:30.

Maipú

Lunlunta: Barrios Recoaro, Jardín Lunlunta y Cooperativa. Plaza Nuestra Señora del Tránsito. Calle Videla Aranda y Remedios de Escalada de San Martín. A las 9:30.

Barrancas: Ruta Provincial Nº 14. Kilómetro 10990. El Jume. A las 10:30.

Barrancas: Unión Vecinal El Alto. Calle El Alto s/n. A las 11:30.

Santa Rosa

Villa Cabecera: Frente a Parroquia Santa Rosa de Lima. A las 15.

Villa Cabecera: Barrio La Mano de Dios. Calle Cementerio. A las 15:30.

Villa Cabecera: La Costa. Frente Barrio Los Gringos. A las 16.

12 de Octubre: Barrio Don Humberto al lado de la cancha de Viña Fundación. Kilómetro 1007. A las 16:30.

12 de Octubre: Plaza Juan Pablo II. A las 17.

Godoy Cruz

Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Boulevard San Vicente y Rioja. A las 9.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 10.

Villa Marini: Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11.

Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 12.

Villa Marini: Jardín Puentencitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 13.

Las Heras

El Resguardo: Barrio Yapeyú. CEDRyS Nº 23. Cerro Anahualpi y Salta Norte. A las 9:30.

Panquehua: CEDRyS Nº 20. Molinero Tejada y Vicente Gil. A las 10:30.

El Resguardo: CEDRyS Nº 14. Lisandro Moyano y Juan Manuel de Rosas. A las 11:30.

Luján

Ugarteche: Ruta Provincial Nº 15. Calle Pública Nº 10. Kilómetro 39. A las 9:30.

Ugarteche: Ruta Provincial Nº 16. Kilómetro 1. Lateral Sur y Calle La Estación. A las 11.

Junín

Philipps: Delegación Municipal. A las 10.

Philipps: Barrio Otoyanes. S.U.M. A las 11.

Tunuyán

Las Pintadas: Centro de Salud Nº 153 “Dr. Sergio M. Jara”. Calle Quintana s/n. A las 10.

El Topón: Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 11:30.

Ciudad: Escuela Nº 4-107 “Ejército Argentino”. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12:30.

San Rafael

Ciudad: La Isla. Amapola 719. A las 9.

San Carlos

Eugenio Bustos: Plaza distrital. A las 10.

Villa Chacón: Barrio San Miguel Arcángel. A las 11.

La Consulta: Barrio La Amistad. Lotes Barraqueros. A las 12.

Tupungato

Gualtallary: Plaza Divino Niño. A las 10.

Cordón del Plata: Barrio Tiza. A las 11:30.

La Paz

Desaguadero: Plaza Armando Amaya. A las 9:30.

La Menta: Refugio Noemí Frías. A las 12.

La Menta: Refugio frente a Pasarela. A las 12:45.

La Menta: Refugio Zabala. A las 12:30.

Miércoles 27

Maipú

Fray Luis Beltrán: Escuela nº 1-318 “República del Ecuador”. La Columna. Ruta Provincial Nº 50. A las 9:30.

San Roque: Subcomisaría. Ruta Provincial Nº 50 y Miguel Gutiérrez. A las 10:30.

San Roque: Barrio La Sarita. Espacio Verde. A las 11.

San Roque: Barrio Santa Rita. Cancha de Fútbol. A las 12.

Luján

Carrodilla: Terrada y Malvinas Argentinas. Frente a destacamento policial. Subcomisaría Lorenz. Espacio Verde. A las 9:30.

Carrodilla: Barrio XUMEC. Manzana: 9. Casa: 2. Calle Tannat 475. Entre Sauvignon Blanc y Tempranillo. A las 10:30.

Mayor Drummond: Barrio 26 de Agosto. Iglesia Evangélica. Centro Familiar Cristiano. Calle Chile 2182. A las 11.

Junín

Ciudad: Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.

Ciudad: Desarrollo Municipal. A las 11.

Las Heras

El Algarrobal: Barrio Victoria. CEDRyS Nº 21. Monteavaro y Molino Correa. A las 9:30.

El Algarrobal: Escuela Nº 1-213 “Capitán Luis Candelaria”. Ruta 28 y San Esteban. A las 10:30.

El Algarrobal: C.I.C. El Algarrobal. Río Juramento y Cabildo Abierto. A las 11:30.

Tunuyán

Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 10.

Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 11:30.

Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 12:30.

Rivadavia

Reducción de Abajo: Barrio Cooperativa. A las 10.

Reducción de Abajo: Barrio Almafuerte. Ingreso a barrio. A las 10:15.

Reducción de Arriba: Plaza de Los Burros. A las 10:30.

San Martín

Buen Orden: Barrio Valentini. Ingreso a barrio. A las 9.

Buen Orden: Barrio Buen Orden. Espacio Verde. A las 10:30.

Guaymallén

Kilómetro 8: Plaza del Agricultor. Calle Silvano Rodríguez. A las 9:30.

Kilómetro 8: Escuela Nº 1-151 “Teniente General Rafael Aguirre”. Bandera de los Andes y Ángel Rodríguez. A las 10:30.

Los Corralitos: Barrio Leonangeli. Delegación Los Corralitos. Carlos Rodríguez y María Elena Walsh. A las 11:30.

Rodeo de la Cruz: Barrio Cocucci. Famatina y Bebedero. A las 12:30.

San Rafael

Ciudad: El Molino. Frente a C.I.C. A las 9.

General Alvear

Ciudad: Barrio San Carlos. S.U.M. A las 9.

Lavalle

El Plumero: Barrio El Plumero. A las 10.

La Bajada: Barrio La Bajada. Plaza. A las 10:30.

La Bajada: Barrio Norte Argentino. A las 11.

El Carmen: Barrio El Carmen. A las 12.

Jueves 28

Guaymallén

Rodeo de la Cruz: Barrio Farmacéutico. Plaza. Malnis y Civelli. A las 9:30.

Rodeo de la Cruz: Barrio Villa Graciela. Unión Vecinal. Tomas Edison. A las 10:15.

Rodeo de la Cruz: Barrios Congreso y Progreso. S.U.M. Bonfanti y Solari. A las 11.

Rodeo de la Cruz: Barrio Bonfanti. Bebedero 7900 entre Barcelona y Bonfanti. A las 12:30.

Godoy Cruz

Villa Marini: Playón deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 10.

Villa del Parque: Barrio Sol y Sierra. S.U.M. Segundo Sombra s/n. A las 11.

Villa del Parque: Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 12.

San Vicente: Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 13.

Villa Marini: Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zárate y Lago Hermoso. Manzana: H. A las 14.

Maipú

Fray Luis Beltrán: Barrio San Cayetano. Tanque. A las 9:30.

Fray Luis Beltrán: Barrio Las Palmeras. Cancha de Fútbol. Carril Viejo. A las 10:30.

Rodeo del Medio: Barrio Tierra del Sol y Rodeo Avanza. Espacio Verde. A las 11:30.

Rodeo del Medio: Barrio Cuadro Estación. Plaza. A las 12:30.

San Carlos

La Consulta: Paraje: La Cañada. Barrio La Cañada. A las 10.

La Consulta: Plazoleta de La Consulta. Frente a centro de Salud. A las 11.

La Consulta: Loteo Suárez. A las 12.

Las Heras

Alta Montaña

Uspallata: Informador Turístico. A las 10.

Polvaredas: Centro de Salud. A las 11:30.

Punta de Vacas: Centro de Salud. A las 12.

Puente del Inca: Playa de Estacionamiento. A las 12:30.

Junín

Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.

Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10:30.

Medrano: Delegación Municipal. A las 11.

Luján

Perdriel: Barrio Las Palmeras. Playón Espacio Verde. A las 9:30.

Perdriel: Barrio Nueva Vida. Boulevard. A las 10:15.

Perdriel: Barrio Jardines de Brandsen. Playón. A las 11.

Lavalle

Secano Lavallino: Paraje: El Retamo. A las 9.

Secano Lavallino: Paraje: Lagunitas. A las 9:30.

Secano Lavallino: Paraje: San Miguel. A las 10:30.

Secano Lavallino: Paraje: El Puerto. A las 11:30.

Secano Lavallino: Paraje: La Majaba. A las 12.

Secano Lavallino: Paraje: Cavadito. A las 13.

Secano Lavallino: Paraje: Asunción. A las 13:30.

Tupungato

La Arboleda: Loteo Blanco. A las 10.

El Zampal: Cancha del Zampal. A las 11:10.

San Rafael

Real del Padre: Paraje: La Olla. Escuela Nº 4-244 “Griselda Guillén”. A las 9:40.

Jaime Prats: Plaza principal. A las 11:30.

Viernes 29

Lavalle

El Vergel: Barrio Nuevo Vergel. Ingreso. A las 10.

Las Violetas: Calle Eugenio Montenegro. Al lado Barrio Las Violetas 1. A las 10:30.

La Pega: Barrio Cooperativa La Pega. A las 11:30.

El Chilcal: Barrio Cooperativa El Chical. A las 12.

Las Heras

El Algarrobal: Gimnasio Nº 5. Águilas Coronadas y Aristóbulo del Valle. A las 9:30.

El Borbollón: Barrio Don Bosco. Calle Zamora. Manzana: A. Casa: 57. A las 10:30.

El Zapallar: Barrio Democracia. Calle 2 y Democracia 5. A las 11:30.

General Alvear

Ciudad: El Desvío. Biblioteca. A las 9.

Ciudad: Barrio El Parque. S.U.M. Calle San Juan y Santiago Medina. A las 10:45.

San Martín

Ciudad: Barrio Güemes. Plaza. A las 9.

El Ñango: Barrio Patria. Manzana: B. Casa: 2. A las 10:30.

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Centro de Salud Nº 91. Tabanera s/n. A las 10.

Ciudad: Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 11:30.

Ciudad: Escuela Nº 1-426 “José Hernández”. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12:30.

Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40.

Sección Once: Barrio La Favorita. C.A.M. A las 12:15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador Nº 2. A las 13.

Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría Nº 33. A las 13:30.

Malargüe

Ciudad: Barrio 60 Aniversario. Calle Jorge Luis Borges 742. A las 9.

Maipú

El Pedregal: Barrios 25 de Mayo, 23 de Agosto y Unidos por la Esperanza. La Variante. A las 9:30.

Junín

Rodríguez Peña: S.U.M. A las 10.

Rodríguez Peña: Localidad: El Topón. C.I.C. A las 11.

Sábado 30

Las Heras

El Algarrobal: Feria El Algarrobal. Calle Quintana. A las 10.

Tunuyán

Vista Flores: Calle 9 de Julio y entrada a Loteo Morón. A las 10.

Puente del Río: Escuela Secundaria. Calle 5 de Diciembre s/n. A las 11:30.

Colonia Las Rosas: Barrio Bordelongue. Calle Los Piquillines y Los Algarrobos. A las 12:30.

Rivadavia

Recorrido 1

Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 9.

Andrade: Playón deportivo. A las 10.

Medrano: Tanque de Agua. A las 11.

Rivadavia

Recorrido 2

Ciudad: Barrio Villa Elvira. A las 10.

Ciudad: Barrio Inmaculada. A las 11.

Ciudad: Barrio S.O.E.M. A las 11:30.

Capital

Recorrido 1

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela “Claret”. A las 11:15.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40.

Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12:15.

Recorrido 2

Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9.

Sección Ocho: Barrio Soberanía. C.I.C. 2. A las 10.

Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría Nº 33. A las 11.

Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.