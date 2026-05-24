La economía a dos velocidades: los que exportan recursos a fondo, el mercado interno frenado

Los datos del EMAE a marzo exponen una profunda redistribución: el modelo exportador tracciona, mientras el mercado interno agoniza bajo el peso del ancla cambiaria. La economía argentina funciona con dos motores encendidos a máxima potencia y un chasis que se arrastra contra el asfalto.

Cuando las autoridades económicas presentaron la última actualización del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a marzo de 2026, la lectura oficial se concentró en la consolidación de un sendero expansivo. Sin embargo, el análisis riguroso de la serie desestacionalizada —la única herramienta metodológica válida del INDEC para despejar la volatilidad del calendario y capturar la tendencia subyacente— revela una morfología económica mucho más inquietante. La economía argentina no está experimentando un rebote generalizado, sino una violenta redistribución sectorial de los márgenes de rentabilidad.

La relevancia de este quiebre excede la mera coyuntura estadística y exige atención inmediata. Nos encontramos ante un umbral de estrés sistémico donde la política macroeconómica —basada en la consolidación fiscal, la acumulación de reservas y el uso del tipo de cambio como ancla nominal— está consolidando una matriz productiva de naturaleza netamente regresiva . Mientras los sectores integrados a las cadenas globales de valor y el sistema financiero capturan rentas extraordinarias, las ramas intensivas en mano de obra que dependen de la demanda doméstica operan en un régimen de contracción crónica. No se trata de un simple rezago cíclico; es un rediseño estructural de los incentivos en la economía argentina.

La cúspide del índice de actividad está dominada de manera excluyente por los sectores que operan como generadores o intermediarios de divisas. Tomando como base de comparación noviembre de 2023, la Agricultura (+35,9%), la Intermediación Financiera (+29,5%) y el bloque de Minería y Canteras (+24%) exhiben variaciones acumuladas que desafían la gravedad de la recesión interna inicial.

El desempeño de la Minería y Canteras es el caso más puro de expansión inelástica respecto al ciclo doméstico. Se trata del único de los dieciséis sectores relevados por el INDEC que no registró reversiones en los veintinueve meses analizados. Impulsado por el flujo continuo de capital intensivo hacia Vaca Muerta, este sector opera en la práctica como un enclave productivo, blindado frente a la volatilidad del consumo de los hogares y traccionado por la demanda energética global.

Por su parte, la Intermediación Financiera ofrece el caso de estudio más fascinante del período. Tras experimentar una severa contracción real durante el primer semestre de 2024 —consecuencia ineludible del shock de tasas y la devaluación inicial que licuó pasivos y activos monetarios—, el sector experimentó un punto de inflexión radical a partir de julio de ese año. El saneamiento de la hoja de balance del Banco Central y la contracción del déficit del Tesoro generaron un genuino efecto crowding-in (desplazamiento positivo). Al retirarse el Estado como tomador compulsivo de fondos, y en un contexto de paulatina desinflación, los bancos reorientaron su liquidez hacia el sector privado. La reaparición del crédito hipotecario y el financiamiento corporativo en un entorno de tasas reales positivas explican un despegue histórico que contrasta brutalmente con la economía real.

La agonía del mercado interno y la trampa de los precios relativos

En las antípodas del ranking de actividad, el panorama expone el costo oculto del programa de estabilización. La Construcción (−7,6%), la Industria Manufacturera (−4,3%) y la Administración Pública (−3,4%) continúan operando muy por debajo de los niveles previos al recambio institucional de fines de 2023.

La industria manufacturera ilustra a la perfección los daños colaterales de la arquitectura monetaria y comercial vigente. El sector enfrenta una profunda erosión de su competitividad: bajo el actual esquema de bandas cambiarias —cuyos límites (piso y techo) se indexan por inflación mientras el tipo de cambio nominal fluctúa en su interior—, la persistencia de los altos costos domésticos en moneda dura ha terminado por consolidar un escenario de apreciación real. Esta dinámica de encarecimiento relativo de la producción local colisiona de frente con el reciente proceso de apertura comercial, cuyo shock de importaciones ha impactado con especial virulencia sobre los fabricantes de bienes de consumo final. El resultado es empírico y contundente: ramas intensivas en mano de obra como la cadena textil, el calzado y la metalmecánica operan hoy con una utilización de la capacidad instalada inferior al 60%. Las expectativas de un derrame expansivo hacia el entramado pyme han sido neutralizadas por una estructura de precios relativos que castiga de manera sistemática el valor agregado doméstico.

El caso de la Construcción requiere una disección propia por su alta elasticidad respecto al empleo informal y su consiguiente impacto distributivo. El desplome original fue gatillado por la paralización de la obra pública, el ancla más pesada del ajuste fiscal de 2024. Si bien en el primer trimestre de 2026 se registraron señales marginales de recuperación, motorizadas fundamentalmente por el ingreso de flujos de capital derivados del blanqueo impositivo, la inversión privada ha demostrado ser matemáticamente insuficiente para compensar la retirada del Estado. La brecha de 7,6 puntos negativos respecto al punto de partida confirma que el sector enfrenta un daño que amenaza con volverse permanente.

La morfología del ciclo: del shock fiscal a la divergencia consolidada

El análisis temporal de la serie desestacionalizada permite segmentar este proceso en tres fases macroeconómicas bien delimitadas, cada una con un impacto asimétrico sobre los distintos factores de producción:

La fase de saneamiento (noviembre 2023 – junio 2024): El ajuste fiscal de primera generación, de carácter veloz y concentrado. Fue el momento de máxima correlación negativa, donde el colapso del gasto público deprimió en simultáneo a la construcción, la industria y el comercio minorista.

El ajuste fiscal de primera generación, de carácter veloz y concentrado. Fue el momento de máxima correlación negativa, donde el colapso del gasto público deprimió en simultáneo a la construcción, la industria y el comercio minorista. El rebote asimétrico (julio 2024 – diciembre 2024): La economía tocó su piso y reaccionó, pero las trayectorias se bifurcaron. Mientras las finanzas y la energía capitalizaron la estabilización financiera y el horizonte de desregulación, la construcción ensayó un rebote sumamente parcial y débil, confirmando la insuficiencia de los capitales privados para reemplazar el impulso fiscal.

La economía tocó su piso y reaccionó, pero las trayectorias se bifurcaron. Mientras las finanzas y la energía capitalizaron la estabilización financiera y el horizonte de desregulación, la construcción ensayó un rebote sumamente parcial y débil, confirmando la insuficiencia de los capitales privados para reemplazar el impulso fiscal. La divergencia estructural (2025 – marzo 2026): El crecimiento agregado existe, pero carece de homogeneidad. Las finanzas alcanzan máximos históricos, la industria entra en una meseta prolongada sin vector de tracción claro, y los servicios comunitarios (salud, educación) exhiben una resistencia inelástica de variación nula.

El dilema de política económica

Los datos del primer cuatrimestre de 2026 certifican que los costos de la estabilización fiscal han sido absorbidos de manera radicalmente desigual. La economía argentina funciona con dos motores encendidos a máxima potencia y un chasis que se arrastra contra el asfalto.

El Gobierno se enfrenta ahora a un dilema de resolución ineludible de cara a la segunda mitad del año. Si decide mantener inalterable el ancla cambiaria para garantizar el sendero de desinflación en vez de liberar el tipo de cambio para que el mercado establezca libremente su precio (el presidente del BCRA, Bausilli, dijo esta semana que no es prioridad eliminar las restricciones cambiarias a las empresas) y sostener los incentivos económicos únicamente al sector exportador mientras se olvida de la economía centrada en el mercado interno, correrá el riesgo inminente de profundizar la fractura socioproductiva, llevando a la industria de transformación y al empleo urbano hacia un punto de no retorno.

Por el contrario, si opta por corregir los precios relativos para oxigenar la competitividad industrial y permitir que el tipo de cambio encuentre su equilibrio natural, arriesgará una disrupción en las expectativas inflacionarias y un potencial shock de inestabilidad sobre la intermediación financiera. Lo único que los números del INDEC no permiten sostener es el statu quo: en economía, una divergencia estructural de esta magnitud nunca se resuelve de forma espontánea.

Fuente:https://www.ambito.com/opiniones/la-economia-dos-velocidades-los-que-exportan-recursos-fondo-el-mercado-interno-frenado-n6280667