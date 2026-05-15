La DGE ofrece 45 becas con cobertura del 100% para el examen internacional de chino HSK

En el marco de cooperación entre el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE y el Instituto Confucio de la Universidad de Congreso, en esta convocatoria estarán habilitados los exámenes HSK1, HSK2, y HSK3.

Como parte del acuerdo entre el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE y el Instituto Confucio de la Universidad de Congreso, la Dirección General de Escuelas ofrece 45 becas con cobertura del 100% para el costo del examen, destinadas a personas de la provincia de Mendoza que ya cuenten con conocimientos de idioma chino y deseen presentarse a los exámenes oficiales de certificación.

En esta convocatoria estarán habilitados los exámenes HSK 1, HSK 2 y HSK 3 para quienes deseen certificar niveles iniciales e intermedios de idioma chino, a fin de fortalecer los lazos educativos y las oportunidades internacionales para los mendocinos

Sobre el examen HSK

El HSK es el estándar de certificación de chino más reconocido a nivel mundial. Contar con este certificado no solo es un requisito esencial para acceder a becas de estudio y grado en China, sino que en nuestra provincia representa una herramienta fundamental para quienes deseen desempeñarse como docentes de idioma chino.

Cabe recordar que esta acción es fruto del convenio firmado en 2024 entre la DGE y el Instituto Confucio.