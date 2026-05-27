La DEPJA fortalece el trabajo territorial a través de los encuentros de Proyectos de Acuerdo Seccional 2026

Autoridades de línea, supervisores, equipos administrativos y equipos de orientación seccional consolidaron espacios de trabajo colaborativo y construcción colectiva, con el objetivo de fortalecer las trayectorias educativas de jóvenes y adultos mendocinos.

La Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (DEPJA), de la Dirección General de Escuelas (DGE), llevó adelante, durante mayo, una serie de encuentros territoriales en distintos puntos de la provincia, en el marco de la presentación de los Proyectos de Acuerdo Seccional (PAS) 2026 para CEBJA y CENS.

La propuesta reúne a autoridades de DEPJA con supervisores, equipos administrativos y equipos de orientación seccional, con el objetivo de consolidar espacios de trabajo colaborativo y construcción colectiva orientados a fortalecer las trayectorias educativas de jóvenes y adultos en cada territorio.

Los encuentros se desarrollaron de manera presencial en diferentes departamentos de Mendoza, promoviendo el intercambio entre secciones y favoreciendo la lectura situada de las realidades institucionales. El recorrido territorial incluyó encuentros en Ciudad de Mendoza, Guaymallén, San Martín, Luján de Cuyo, Godoy Cruz y General Alvear.

Desde la DEPJA destacaron que “el propósito central de estos espacios es profundizar las redes de trabajo colaborativo a través del PAS, al impulsar líneas de acción que construyan modos de hacer y valoren las prácticas institucionales situadas”, en el marco de la Resolución “Proyecto de Acuerdo Seccional (PAS) y Proyecto de Acuerdo Institucional (PAI) de la Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos CEBJA-CENS” (RESOL-2025-305-E-GDEMZA-DEPJA#DGE).

Desde esta perspectiva, planificar estratégicamente implica analizar el estado de situación de cada sección, priorizar problemáticas, definir objetivos comunes y construir líneas de acción posibles, contextualizadas y sostenibles en el tiempo.

Además, se incorporaron rutinas de pensamiento y dinámicas participativas orientadas a fortalecer la identidad seccional y el trabajo en red. Asimismo, esta edición del PAS 2026 incorporó nuevas herramientas y enfoques vinculados a la construcción de identidad seccional, el análisis y la evaluación del impacto de las decisiones seccionales.

La propuesta se enmarca en una concepción de comunidad de práctica y aprendizaje, entendida como un espacio que promueve culturas colaborativas, construcción compartida de conocimiento pedagógico y mejora continua de las prácticas educativas.

Avances y desafíos identificados en el territorio

Uno de los aspectos más significativos observados durante el recorrido territorial fue el fortalecimiento de las propuestas CEPAS, con crecimiento sostenido en las líneas de acción vinculadas al acompañamiento pedagógico, la contextualización de las propuestas educativas y la construcción de respuestas situadas para jóvenes y adultos. En las distintas secciones se identificaron experiencias innovadoras y articuladas con las necesidades reales de cada comunidad, lo que consolida el sentido de los PAS como herramienta estratégica de planificación y mejora institucional.

También se destacó el importante desarrollo de la opción pedagógica de educación a distancia, especialmente en relación con la organización de aulas virtuales, el acompañamiento de trayectorias y la incorporación de recursos digitales que favorecen el acceso, la permanencia y la continuidad educativa.

Los equipos compartieron avances en el fortalecimiento de propuestas pedagógicas mediadas por tecnologías, con prácticas que amplían oportunidades educativas para estudiantes de toda la provincia.

Otro de los ejes que atravesaron los encuentros territoriales fue el fortalecimiento de las propuestas de alfabetización en los CEBJA, reconocidas como una prioridad central para la modalidad. En las distintas secciones se compartieron experiencias y estrategias orientadas a garantizar el acceso a la lectura, la escritura y la cultura como derecho fundamental, especialmente para jóvenes y adultos que históricamente han visto interrumpidas sus trayectorias educativas.

Las presentaciones realizadas permitieron evidenciar un incremento en la matrícula estudiantil en diversas secciones de CEBJA y CENS, aspecto que fue valorado como un indicador significativo del fortalecimiento de la modalidad y de las estrategias territoriales implementadas. Los equipos destacaron avances en los procesos de revinculación, permanencia y acompañamiento de estudiantes, así como una mayor visibilidad de las propuestas educativas en las comunidades.

Cabe destacar que este crecimiento de la matrícula también se vinculó con el desarrollo de propuestas pedagógicas más contextualizadas, el fortalecimiento de la alfabetización en CEBJA, la expansión de la Educación a Distancia y las acciones articuladas de acompañamiento territorial, lo que evidencia el compromiso institucional con la garantía del derecho a la educación de jóvenes y adultos.