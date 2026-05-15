La ciencia de salvar vidas: ¿Quiénes son biológicamente aptos para donar sangre y por qué existen restricciones estrictas?

La hemoterapia moderna se sostiene sobre un principio bioético fundamental: garantizar que la transfusión de tejido sanguíneo sea segura tanto para el receptor como para el donante. Tras la reciente actualización del Ministerio de Salud de la Nación mediante la Resolución N° 536/2026 La hemoterapia moderna se sostiene sobre un principio bioético fundamental: garantizar que la transfusión de tejido sanguíneo sea segura tanto para el receptor como para el donante. Tras la reciente actualización del

Argentina ha migrado definitivamente hacia un modelo de donación 100% voluntaria y habitual, eliminando los antiguos sistemas de reposición obligatoria.

Sin embargo, para participar de este circuito solidario, la biología y la medicina de precisión imponen criterios de selección rigurosos basados en la evidencia científica. A continuación, se detallan los perfiles aptos y las causas clínicas de exclusión.

Quiénes SÍ pueden donar: Los requisitos biológicos mínimos

La selección de un donante evalúa parámetros fisiológicos para asegurar que la extracción de aproximadamente 450 mililitros de sangre (+/- 45 ml) no cause descompensaciones hemodinámicas.



Edad legal e idoneidad celular: Personas entre 16 y 65 años . A partir de los 16 años el sistema hematopoyético tiene la madurez necesaria para regenerar los componentes celulares de forma eficiente, requiriendo autorización legal hasta los 18 años.

Masa corporal adecuada: Peso superior a los 50 kilogramos . Científicamente, el volumen extraído no debe superar el 10.5% del volumen sanguíneo total del individuo. Personas con un peso menor corren un riesgo crítico de sufrir cuadros de hipotensión o shock hipovolémico.

Valores hemodinámicos estables: El donante debe presentar una tensión arterial normal y niveles de hemoglobina óptimos (generalmente no menores a 12.5 g/dl) para evitar inducir estados de anemia post-extracción.

Estado metabólico activo: Concurrir habiendo ingerido alimentos (desayuno o almuerzo sin contenido graso). El ayuno prolongado altera la respuesta autonómica y eleva significativamente la tasa de síncopes vasovagales durante la flebotomía.

Quiénes NO pueden donar: El fundamento científico de las exclusiones

Las restricciones médicas no constituyen un acto de discriminación, sino una barrera de bioseguridad epidemiológica e inmunológica. Estas se dividen según su temporalidad.

1. Exclusiones Temporales (Ventanas inmunológicas y recuperación de tejidos)

Procedimientos estéticos invasivos (Tatuajes, piercings o micropigmentación): Requieren un diferimiento de 6 meses . Este lapso responde a la ventana inmunológica necesaria para detectar virus de transmisión sanguínea (como el VIH o la Hepatitis B y C) mediante pruebas de ácidos nucleicos (NAT) o serología.

Tratamientos antibióticos recientes: Se debe esperar un mínimo de 7 días tras la última dosis. El objetivo es asegurar la erradicación de bacteriemias activas que proliferarían peligrosamente dentro de las bolsas de almacenamiento a temperaturas de refrigeración.

Procesos infecciosos agudos: Cuadros de fiebre, diarrea o síntomas gripales imponen un rechazo temporal hasta la resolución completa del cuadro clínico.

2. Exclusiones Permanentes (Seguridad del receptor y patologías crónicas)

Infecciones crónicas transmisibles por sangre: Personas con diagnóstico confirmado de VIH, Hepatitis B, Hepatitis C, Enfermedad de Chagas, Sífilis o Brucelosis. Estos patógenos persisten en los compartimentos sanguíneos y su transmisión por transfusión es letal o cronifica en el receptor.

Patologías sistémicas graves: Cardiopatías severas, insuficiencia renal o antecedentes de enfermedades oncológicas activas. El sistema cardiovascular de estos pacientes no toleraría las fluctuaciones de volumen que genera la extracción.

El proceso en los centros especializados

Centro Regional de Hemoterapia de Mendoza entrevista médica privada y confidencial. El objetivo es cruzar variables de conductas de riesgo y antecedentes clínicos que las pruebas de laboratorio estándar podrían omitir durante periodos de incubación viral muy tempranos. Al asistir a instituciones acreditadas como el, cada voluntario es sometido a una. El objetivo es cruzar variables de conductas de riesgo y antecedentes clínicos que las pruebas de laboratorio estándar podrían omitir durante periodos de incubación viral muy tempranos.

La donación de sangre es un procedimiento de alta ingeniería médica donde la honestidad en la entrevista clínica representa el primer eslabón para salvar vidas sin poner en riesgo la salud pública.