La Autoridad Ambiental Minera continúa con el trabajo territorial con productores ladrilleros y horneros

Más de 50 productores participaron en una jornada de articulación orientada al ordenamiento y regularización de la actividad minera de tercera categoría en Mendoza.

La Autoridad Ambiental Minera, integrada por la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental del Ministerio de Energía y Ambiente, llevó adelante un encuentro informativo junto a productores ladrilleros y horneros de la provincia en El Algarrobal, departamento de Las Heras.

La jornada contó además con la participación de la Subsecretaría de Empleo y Capacitación del Ministerio de Producción, en el marco de un espacio de articulación interinstitucional orientado a fortalecer el acompañamiento territorial y avanzar en el ordenamiento de la actividad minera de tercera categoría en Mendoza.

Participaron en el encuentro Javier Frias, coordinador del Área de Desarrollo Sostenible de la Dirección de Minería; Luciano Olguín y Franco Cisnero, del Área de Desarrollo Sostenible de la Dirección de Minería; Gabriela Donaire, del Área Ambiental Técnica de la Dirección de Minería; Fernando Giancamilli, del área IT de la Dirección de Minería; y Gabriel García y Mauricio Carrizo, de la Subsecretaría de Empleo y Capacitación del Ministerio de Producción.

La actividad reunió a más de 50 productores y trabajadores del sector ladrillero y hornero, con el objetivo de generar un espacio de diálogo directo para avanzar en la regularización de la actividad, brindar información sobre los procedimientos administrativos necesarios y acercar herramientas que permitan mejorar las condiciones de desarrollo del sector.

Durante la jornada se trabajó especialmente sobre la simplificación de trámites administrativos y la necesidad de construir procesos accesibles, graduales y adaptados a la realidad territorial y productiva de cada emprendimiento.

“Este tipo de instancias forman parte de una política sostenida de cercanía y acompañamiento territorial que busca ordenar y fortalecer toda la actividad minera de Mendoza, promoviendo mayores niveles de formalización, previsibilidad y cumplimiento ambiental”, explicó Frias.

Asimismo, se puso en valor la participación y predisposición de los productores presentes, entendiendo que el proceso de regularización y ordenamiento requiere un trabajo conjunto y sostenido entre el Estado y el sector productivo.

Estas acciones se enmarcan en el proceso de modernización y fortalecimiento institucional que viene impulsando el Ministerio de Energía y Ambiente, orientado a construir una minería con mayor trazabilidad, reglas claras, herramientas digitales y procedimientos más ágiles para todos los sectores de la actividad, incluyendo la minería de tercera categoría.

Los encuentros de acompañamiento territorial y asistencia técnica continuarán desarrollándose en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de seguir consolidando un esquema de gestión más ordenado, accesible y adaptado a las necesidades reales de los productores mendocinos.