Isha Escribano llega a Mendoza con «El camino de la aceptación»

En su primera visita a la provincia, el público mendocino tendrá la oportunidad de encontrarse con Isha Escribano, una de las voces más influyentes en el cruce entre la ciencia, el arte y la espiritualidad.

Con el título El camino de la aceptación, Escribano propone un encuentro vivencial y liberador. Lejos de una conferencia tradicional, la propuesta es una experiencia grupal e integral que combina anécdotas, historias de vida, conocimientos técnicos y un diálogo cercano con los asistentes.

“Es un espacio para tomar conciencia sobre qué estamos cargando en nuestra vida personal, proveernos de herramientas para alivianarla y reflexionar sobre cómo deseamos seguir transitando la aventura de vivir”, adelanta la autora.

La jornada busca ser un refugio de introspección donde convivan el humor y la emoción. A través de su vasta experiencia en psicoterapias holísticas y tradiciones orientales, Isha guiará al público en un proceso de transformación para aprender a florecer desde la autenticidad y construir una cultura más amorosa y consciente.

La cita será el viernes 8 de mayo a las 21.30 en la Sala Ernesto Suárez del Espacio Cultural Julio Le Parc. Las entradas tienen un valor de $32.000 y pueden adquirirse en www.entradaweb.com

Acerca de Isha Escribano

Con más de 30 años de trayectoria, Isha es médica (UBA), escritora, música y conferencista. Fue fundadora de El Arte de Vivir en Argentina y ha brindado talleres y retiros en diversos países.

Es autora de los éxitos editoriales Solo es vida si es verdad (2022) y el reciente El camino de la aceptación (2025), ambos editados por Penguin Random House. Además, lidera el proyecto Indra Mantras, llevando la meditación y el sonido a escenarios de todo el mundo.

En los últimos años se ha consolidado como una referente internacional en temáticas vinculadas al bienestar, la diversidad, la inclusión, la pertenencia y la construcción de una mirada más humana y consciente sobre la vida cotidiana.