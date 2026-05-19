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Irrigación continúa capacitando a productores en uso eficiente del agua

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 19 mayo, 2026

Con el programa “Asistencia Técnica en Riego Agrícola” fortalece los conocimientos técnicos vinculados al manejo del riego intrafinca.

La edición 2026 del programa “Asistencia Técnica en Riego Agrícola” está en marcha y tuvo su tercer encuentro de manera presencial este jueves, en fincas de Maipú. Frente al desafío que representa la escasez hídrica y la creciente variabilidad climática, el Departamento General de Irrigación puso a disposición de los productores un nuevo ciclo de jornadas de capacitación, en las que se promueve el uso más eficiente y responsable del agua, en los sistemas productivos de Mendoza.

Este año, el programa que fortalece los conocimientos técnicos vinculados al manejo del riego intrafinca, brindando herramientas prácticas y conceptuales que permitan optimizar la eficiencia del uso del recurso sin comprometer la productividad ni la sostenibilidad ambiental, inició en febrero con una modalidad híbrida, con dos instancias virtuales y una presencial. Los encuentros teóricos virtuales se ofrecieron durante el mes de abril, mientras que los presenciales se pudo optar por 3 opciones.

Con el acompañamiento de INTA Mendoza, la jornada práctica desarrollada en Maipú reunió a unos 50 productores. La misma se llevó a cabo junto a la capacitación “Estrategias de riego en unj contexto de sequía”, organizadas por la 1ra y 2da zona de riego del río Mendoza y la Agencia de Extensión INTA Luján, en las fincas Secotaro y El Tambo.

En junio se abrirá a nueva instancia para quienes deseen participar de la edición 2026 y no hayan podido inscribirse en esta primera etapa.

Cabe destacar que el programa se brinda como parte de la asistencia técnica y financiera a sectores productivos regionales que Mendoza, a través de Irrigación y del Consejo Federal de Inversiones (CFI), puso en marcha, para facilitar el acceso a herramientas de financiamiento orientadas a la incorporación de tecnología de riego y modernización de la infraestructura intrafinca, elementos fundamentales para optimizar el aprovechamiento del recurso hídrico. Acompaña INTA Mendoza.

 

 

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