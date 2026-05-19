Irrigación continúa capacitando a productores en uso eficiente del agua

La edición 2026 del programa “Asistencia Técnica en Riego Agrícola” está en marcha y tuvo su tercer encuentro de manera presencial este jueves, en fincas de Maipú. Frente al desafío que representa la escasez hídrica y la creciente variabilidad climática, el Departamento General de Irrigación puso a disposición de los productores un nuevo ciclo de jornadas de capacitación, en las que se promueve el uso más eficiente y responsable del agua, en los sistemas productivos de Mendoza.

Este año, el programa que fortalece los conocimientos técnicos vinculados al manejo del riego intrafinca, brindando herramientas prácticas y conceptuales que permitan optimizar la eficiencia del uso del recurso sin comprometer la productividad ni la sostenibilidad ambiental, inició en febrero con una modalidad híbrida, con dos instancias virtuales y una presencial. Los encuentros teóricos virtuales se ofrecieron durante el mes de abril, mientras que los presenciales se pudo optar por 3 opciones.

Con el acompañamiento de INTA Mendoza, la jornada práctica desarrollada en Maipú reunió a unos 50 productores. La misma se llevó a cabo junto a la capacitación “Estrategias de riego en unj contexto de sequía”, organizadas por la 1ra y 2da zona de riego del río Mendoza y la Agencia de Extensión INTA Luján, en las fincas Secotaro y El Tambo.

En junio se abrirá a nueva instancia para quienes deseen participar de la edición 2026 y no hayan podido inscribirse en esta primera etapa.

Cabe destacar que el programa se brinda como parte de la asistencia técnica y financiera a sectores productivos regionales que Mendoza, a través de Irrigación y del Consejo Federal de Inversiones (CFI), puso en marcha, para facilitar el acceso a herramientas de financiamiento orientadas a la incorporación de tecnología de riego y modernización de la infraestructura intrafinca, elementos fundamentales para optimizar el aprovechamiento del recurso hídrico. Acompaña INTA Mendoza.