Iniciaron las capacitaciones en poda de frutales y vid por parte del INTA y el municipio

El Municipio de San Rafael junto con la Agencia de Extensión Rural del INTA comenzaron con un ciclo de capacitaciones en poda de frutales y vid.

El primer encuentro se realizó en la sede de la Escuela Técnica Agropecuaria “Pascual Iaccarini”. En la capacitación se llevó a cabo una charla teórica y actividades prácticas en las parcelas productivas de la institución.

Las actividades estuvieron a cargo de los profesionales Claudio Torres e Hilario Lázaro, quienes pusieron a disposición toda su experiencia en el sector.

Eliana García, Jefa de Extensión Rural del INTA, destacó que “tenemos una gran concurrencia de alumnos, productores y público en general”.

En el mismo sentido, Patricia Nievas, Directora de la Institución Educativa, hizo hincapié en “el trabajo mancomunado entre todos para poder llevar a cabo estas capacitaciones”.

Desde el área municipal de Distritos, su titular Vanina Cabrera, remarcó que “esta fue una primera experiencia muy positiva. Ahora vamos a seguir con más capacitaciones por todo el departamento” a la vez que agregó que “es una posibilidad para los productores y también para quienes puedan aprender el oficio como oportunidad laboral”.

LA CONTINUIDAD DEL CRONGORAMA

El cronograma continuará el 28 de mayo en la Escuela Martín Güemes de La Llave, el 4 de junio en la Seizo Hoshi de Real del Padre, el 11 de junio en la Julio César Gatica de La Guevarina y el 18 de junio en la Francisco García de Las Malvinas.

La continuidad será el 25 de junio en la Antonio Di Benedetto de Rama Caída y -el cierre- el 2 de julio en la Escuela El Cerrito del distrito homónimo.