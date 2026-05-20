Imágenes de los cielos de Mendoza llegaron a la NASA

Imágenes de Malargüe y La Payunia fueron publicadas en las redes de APOD (Astronomy Picture of the Day o Imagen Astronómica del Día), un programa de divulgación de la NASA y la Universidad Tecnológica de Míchigan (MTU).

Fotografías realizadas en algunos de los paisajes más impactantes del Sur mendocino fueron seleccionadas y publicadas en el Instagram oficial de APOD, el prestigioso programa astronómico de la NASA. Los registros muestran el enorme potencial de Mendoza como destino de astroturismo y observación del cielo nocturno.

El trabajo del astrofotógrafo argentino Lucas D’Ortone fue recientemente seleccionado y publicado en el Instagram oficial de APOD (Astronomy Picture of the Day), el programa de divulgación astronómica más importante de la NASA y uno de los espacios de referencia mundial para la astronomía y la fotografía del cielo nocturno.

Las imágenes compartidas forman parte de una selección de las mejores fotografías astronómicas del momento y fueron realizadas en distintos paisajes de Mendoza, especialmente en Malargüe y el Área Natural Protegida La Payunia, reconocidos por la calidad de sus cielos oscuros y sus condiciones privilegiadas para la observación astronómica.

D’Ortone aclaró que las imágenes “fueron seleccionadas y publicadas en el Instagram oficial de APOD”, aunque todavía no fueron publicadas como Astronomy Picture of the Day en el sitio oficial del programa.

APOD es una iniciativa de divulgación científica creada por la NASA en 1995 y reconocida internacionalmente por difundir diariamente imágenes astronómicas acompañadas por explicaciones científicas.

Entre las fotografías destacadas aparecen escenas de la Vía Láctea sobre los Castillos de Pincheira, el Payén Liso y distintos sectores de La Payunia; registros de las nubes magallánicas y de la Cruz del Sur sobre paisajes mendocinos; además de imágenes de cometas recientes, como el C/2025 R3 PanSTARRS y el cometa SWAN, fotografiados junto a volcanes, rutas y escenarios naturales del sur provincial.

También sobresalen trabajos de cielo profundo, como la región de Rho Ophiuchi y la galaxia de Andrómeda sobre el paisaje de El Sosneado y la Ruta 40.

El observador de las estrellas

Nacido en Mar del Plata, Lucas D’Ortone lleva más de 15 años dedicado a la planificación, captura y procesamiento de imágenes astronómicas. Su trabajo combina precisión técnica, planificación astronómica y una fuerte búsqueda por registrar el cielo respetando los colores y características reales del universo.

Además de su producción fotográfica, desarrolla actividades de formación y divulgación mediante talleres presenciales y virtuales orientados a compartir conocimientos sobre planificación, captura y procesado de imágenes astronómicas.

Las fotografías destacadas vuelven a poner en valor a Mendoza como uno de los grandes escenarios naturales del país para el astroturismo, gracias a la combinación de paisajes únicos, baja contaminación lumínica y cielos de gran calidad para la observación nocturna.