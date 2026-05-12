Identifican actividad geotérmica en profundidad en un volcán andino

Se trata del complejo volcánico Incapillo (Corona del Inca). El estudio, surgido en el marco de una consultoría técnica brindada por un grupo de investigación del CONICET a la empresa riojana Parque Eólico Arauco (PEA), posiciona al área como de interés para la exploración de recursos geotérmicos orientados a la producción de energías limpias, en un contexto de actividad hidrotermal profunda sin implicancias eruptivas.

Hasta ahora, el complejo volcánico Incapillo era conocido principalmente como la caldera más austral del arco volcánico de los Andes Centrales y una de las calderas explosivas emplazadas a mayor altura del mundo (alrededor de 5.500 m s.n.m.), con su última gran erupción datada en torno a los 500 mil años.

Esa antigüedad llevó a que, desde el punto de vista volcánico, se lo considerara un sistema apagado o fósil, y hasta ahora no existían estudios orientados a evaluar sus manifestaciones geotérmicas. A diferencia de muchos volcanes con erupciones recientes, que suelen presentar actividad hidrotermal visible en superficie, como aguas termales, fumarolas o emisiones gaseosas, Incapillo no mostraba señales evidentes de este tipo de actividad.

“Se asumía que era un centro volcánico térmicamente residual, conservando únicamente el calor remanente de una cámara magmática en enfriamiento desde su última erupción. Si bien existían estudios previos -por ejemplo, trabajos geoquímicos destinados a caracterizar el tipo de magma que eruptó y la evolución del sistema volcánico-, no se había realizado hasta ahora una investigación integral en superficie que evaluara si debajo del volcán persistían calor y circulación activa de fluidos. En nuestro trabajo identificamos evidencia de actividad en el sistema geotérmico del volcán Incapillo (Corona del Inca), en la cordillera riojana”, afirma el investigador del CONICET Pablo Alasino, primer autor de un reciente artículo publicado en la revista Journal of Volcanology and Geothermal Research, investigador del CONICET y director del Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja (CRILAR, CONICET-UNLaR-SEGEMAR-UNCa-Gobierno de La Rioja).

Articulación entre la ciencia y el sector energético

Los resultados publicados en el mencionado artículo de Journal of Volcanology and Geothermal Research resultan relevantes, ya que cuestionan la idea de que el volcán esté completamente extinto, y, por ende, posicionan al área como de interés para la exploración de recursos geotérmicos orientados a la producción de energías limpias.

El origen del estudio fue una consultoría técnica brindada por un grupo de investigación ddel CONICET a la empresa riojana Parque Eólico Arauco (PEA), compañía vinculada a la generación de energías renovables y responsable de uno de los parques híbridos (eólico y solar) más importantes de Sudamérica.

Lo que el trabajo dirigido por Alasino demuestra es que Incapillo no debe ser interpretado como un volcán totalmente inerte. A través de un enfoque multidisciplinario -que integró geoquímica de aguas, isótopos estables, mineralogía, análisis estructural, micropaleontología y modelado térmico- los investigadores identificaron varias evidencias convergentes de que subsiste un sistema hidrotermal profundo alimentado por calor magmático. “Detectamos aguas en las surgencias con composición química compatible con interacción o mezcla entre aguas de origen meteórico (lluvia o nieve) y fluidos de origen magmático, que indican que aún podría persistir una anomalía térmica significativa en profundidad”, explica Alasino.

Además, el estudio mineralógico y micropaleontológico de los depósitos asociados a las escasas surgencias termales permitió reconocer evidencias de condiciones térmicas más elevadas en el pasado, que pudieron llegar a los 90°C, y una evolución posterior hacia temperaturas más moderadas de unos 40°C, lo que sugiere que el sistema ha experimentado cambios en su intensidad hidrotermal a lo largo del tiempo.

El mensaje central, de acuerdo con Alasino, es que Incapillo muestra pocas señales de actividad hidrotermal en superficie, pero no puede considerarse un sistema completamente extinguido. La posible presencia de una señal magmática en los fluidos indica que, en profundidad, aún existe un sistema hidrotermal activo, posiblemente en una fase de evolución prolongada que podría incluir un enfriamiento progresivo o estados intermedios de reposo, aunque sin implicancias eruptivas en el área de estudio. “En términos simples, se trata de un volcán con escasas manifestaciones termales en superficie, pero con evidencias de actividad térmica en profundidad”, puntualiza el investigador del CONICET.

PEA buscaba evaluar nuevas oportunidades energéticas en la provincia, particularmente vinculadas a recursos geotérmicos. De acuerdo con Alasino, para una empresa de este perfil, conocer si un sistema volcánico conserva calor interno resulta estratégico, ya que la energía geotérmica para la generación eléctrica constituye una de las fuentes con mayor proyección futura.

En este sentido, los investigadores consideran que el reciente hallazgo tiene importantes implicancias para la exploración de energías limpias en Argentina. Los recursos geotérmicos corresponden a reservorios naturales de calor almacenado en profundidad, generalmente asociados a gradientes térmicos elevados de la corteza terrestre y, en algunos casos, a la presencia de cámaras magmáticas. Su aprovechamiento requiere, además del calor, la existencia de fluidos subterráneos y de redes de fracturas permeables que permitan su circulación.

El agua actúa como principal medio de transporte del calor: en profundidad puede alcanzar condiciones de alta temperatura y presión, y al ascender en forma de vapor puede accionar turbinas para la generación de electricidad. Posteriormente, el fluido se enfría, retorna al estado líquido y es reinyectado al sistema, cerrando así el ciclo de explotación geotérmica. “Este recurso también puede utilizarse para calefacción, procesos industriales, de producción, o aplicaciones directas de agua caliente”, explica el investigador.

De acuerdo con el investigador del CONICET, en Argentina existe un gran potencial geotérmico asociado a la cadena andina, aunque aún no se cuenta con centrales geotérmicas en operación. La identificación de sistemas “ciegos” o poco expresivos en superficie (como Incapillo) amplía significativamente el mapa de oportunidades exploratorias. “Nuestros resultados sugieren que incluso volcanes considerados inactivos pueden seguir constituyendo objetivos válidos para la exploración de recursos geotérmicos”, afirma Alasino.

Próximos pasos

Los próximos pasos, asegura Alasino, deberían enfocarse en profundizar la exploración mediante técnicas de mayor resolución, incluyendo estudios geofísicos, campañas geoquímicas estacionales y, eventualmente, perforaciones exploratorias que permitan medir temperaturas en profundidad y caracterizar posibles reservorios.

“Asimismo, sería deseable seguir fortaleciendo la articulación entre el sistema científico, los organismos provinciales y nacionales, y las empresas del sector energético. La geotermia requiere inversión inicial de riesgo y planificación a largo plazo; sin embargo, con el avance de la tecnología y la potencial reducción de costos operativos, la energía geotérmica se perfila como una de las fuentes más eficientes y sostenibles, dado que el recurso térmico terrestre es prácticamente inagotable a escala humana”, enfatiza Alasino y concluye: “En este contexto, hallazgos como el de Incapillo podrían transformarse en proyectos concretos de energía renovable para el noroeste argentino en el futuro”.

Del trabajo también participaron Verena Agustina Campodonico, del Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA, CONICET-UNC); Sebastián Rocher, del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica de la Universidad Nacional de La Rioja (INGeReN-CENIIT-UNLaR), Mariano Alexis Larrovere, Gimena Uran y Cecilia Wunderlin, del CRILAR y del INGeReN; Lucas Fiorelli, del CRILAR; y Santiago Maza del Departamento de Geología y Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes (CEGA) en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.