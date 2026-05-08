La preocupación por el brote de hantavirus detectado en un crucero que partió desde Ushuaia encendió las alarmas sanitarias en todo el país y motivó una reunión entre las provincias y el Ministerio de Salud de la Nación para coordinar medidas de vigilancia epidemiológica. Aunque Mendoza quedó bajo observación porque dos de los pasajeros fallecidos pasaron por la provincia antes de embarcar, desde la cartera sanitaria aseguraron que “no hay un riesgo cierto” para la población.

La directora de Epidemiología, Andrea Falaschi, explicó que el encuentro tuvo como eje principal compartir información sobre el brote asociado al crucero holandés que salió de Ushuaia el 1 de abril y que realizaba el circuito antártico rumbo a Europa. “Se han identificado cuatro casos confirmados y ocho sospechosos, con tres pacientes fallecidos”, detalló.

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El caso índice comenzó con síntomas respiratorios y gastrointestinales durante el viaje y falleció el 6 de abril.

En tanto, la pareja del primer fallecido comenzó con síntomas el 24 de abril y murió apenas un día después. Ese mismo 24 de abril apareció otro caso sospechoso dentro del crucero con manifestaciones similares y debió ser asistido en Johannesburgo tras descender del barco por complicaciones respiratorias severas. Recién el 2 de mayo se logró confirmar mediante estudios de laboratorio que se trataba de hantavirus Andes, la variante que en situaciones excepcionales puede transmitirse entre personas.

“El virus Andes tiene, a diferencia de otros hantavirus, un porcentaje muy ínfimo de transmisión entre personas, pero ocurre en contextos de convivencia muy cercana”, explicó Falaschi. En ese sentido, remarcó que el contagio humano no es habitual y suele darse en ambientes reducidos y prolongados, como las cabinas del crucero.

Qué pasará en Mendoza

Según precisó Falaschi, las personas fallecidas cruzaron por el Paso Internacional Cristo Redentor entre el 12 y el 16 de febrero, mientras que los primeros síntomas aparecieron recién en abril.

“El período de máxima contagiosidad es desde dos días antes del inicio de síntomas hasta cinco días después, por lo que estamos fuera de peligro”, sostuvo y remarcó además que Mendoza no registra circulación endémica de hantavirus, aunque sí mantiene vigilancia por la presencia del ratón colilargo en zonas cordilleranas.

Por protocolo, se reforzará la vigilancia en hospitales y centros de salud para detectar rápidamente pacientes con cuadros compatibles y antecedentes de viaje a zonas endémicas.

“En personas con antecedentes epidemiológicos se realizan estudios específicos y PCR para investigar este tipo de patologías”, sostuvo Falaschi.

El ratón colilargo y las zonas de riesgo

Aunque Mendoza no registra casos autóctonos de hantavirus, las autoridades reconocen que en la provincia existe presencia del ratón colilargo, el reservorio natural del virus.

“Tenemos el vector, que es un ratón silvestre de la zona cordillerana”, indicó la epidemióloga y pidió extremar cuidados especialmente en áreas del sur provincial y de montaña como Malargüe, San Rafael y General Alvear.

Las recomendaciones apuntan principalmente a quienes realizan trekking, andinismo o campamentos en esas zonas y sectores cordilleranos vinculados a la Patagonia.

“Hay que evitar el contacto con roedores y tener precaución en cuevas, refugios o lugares cerrados donde pueda haber excremento de ratones, porque las partículas contaminadas pueden aerosolizarse”, advirtió.

Aumento de casos en el país

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, Argentina atraviesa un incremento de casos de hantavirus con 101 casos notificados entre la semana 27 de 2025 y la semana 16 de 2026 y 32 fallecidos desde julio pasado.

“La zona centro y sur del país están actualmente en brote”, indicó la especialista, al mencionar especialmente a Neuquén, Chubut y Santa Cruz como las provincias con mayor circulación del virus Andes.

Pese al escenario nacional, desde Salud insistieron en llevar tranquilidad y remarcaron que la principal medida de prevención sigue siendo evitar la exposición a ambientes contaminados por roedores silvestres.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/el-sol/hantavirus-salud-descarto-el-riesgo-tras-la-muerte-de-los-pacientes-cero-que-pasaron-por-mendoza/