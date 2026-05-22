Gobierno promueve la inclusión laboral juvenil

Un acuerdo establece un marco de trabajo conjunto entre los sectores público y privado, con el objetivo de brindar un recorrido formativo integral que combine capacitación técnica, desarrollo de habilidades para el trabajo y prácticas calificantes en entornos reales, fortaleciendo así las oportunidades de acceso al empleo formal.

El programa está destinado a 20 jóvenes de entre 18 y 29 años residentes en la Ciudad de Mendoza o en áreas del Gran Mendoza que actualmente no se encuentren insertos en el mercado laboral formal. La propuesta formativa se desarrollará entre mayo y noviembre de 2026, comenzará el lunes 1 de junio e incluirá instancias teóricas y prácticas.

Las capacitaciones se dictarán de lunes a viernes de 9 a 12 y contarán con prácticas en empresas referentes, el Hotel Huentala, a través del Grupo Huentala, y Carrefour Argentina, lo que permitirá a los participantes adquirir experiencia directa en ámbitos laborales reales.

En la firma del acuerdo participaron la directora de Economía Social, Lorena Meschini; Facundo Cabrera, coordinador de Empleo y Economía Social de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza; Malena Carricondo, directora de Empleo y Desarrollo Territorial del ministerio de producción; Silvia Rueda de Uranga, de la Fundación Pescar; María Ayans, de CCU Argentina; Ronit Camsen, de Grupo Huentala; Aldo Conti, de Carrefour; Noelia Delpir, del Concejo Deliberante de Las Heras, y la senadora Yamel Ases.

La directora de Economía Social, Lorena Meschini, señaló: «Destacamos la vinculación privada, de organizaciones de la sociedad civil y del sector público. Grandes empresas confían en la Fundación Pescar para llevar a los territorios la concreción de capacitaciones para jóvenes, mujeres y otras personas en situación de vulnerabilidad social. Son 12 años de trayectoria de Pescar en Mendoza, por lo cual nosotros creemos en esta conjunción para lograr un mayor desarrollo local».

Silvia Rueda de Uranga, directora de la Fundación Pescar, expresó: «Desde la Fundación estamos muy agradecidos por iniciar por segundo año consecutivo la Academia CCU en Mendoza, que es la unión de distintas empresas: Huentala, CCU y Carrefour. Los voluntarios de las empresas compartirán con los jóvenes que participan su experiencia para que construyan un proyecto de vida y consigan un trabajo formal. Lo importante también de este programa es la unión con los gobiernos locales y de la Provincia, que en Mendoza se está realizando de una manera muy articulada y que genera logros».

En el marco del acuerdo, la Fundación Pescar será la encargada de implementar el programa de manera integral y realizar el seguimiento de los jóvenes durante dos años posteriores a su finalización. Por su parte, CCU Argentina S.A. financiará la iniciativa y brindará capacitación técnica mediante voluntarios de la compañía, además de acompañar a los participantes a través de mentorías.

Desde el Estado provincial y municipal, las áreas de Empleo y Economía Social acompañarán la difusión, convocatoria y articulación de acciones complementarias, reforzando el compromiso con políticas públicas que promuevan el desarrollo productivo, la inclusión social y la generación de empleo genuino.

Este acuerdo, que tendrá vigencia de dos años, reafirma el valor del trabajo articulado entre el Estado, las organizaciones sociales y el sector privado como herramienta clave para ampliar derechos, generar oportunidades y construir un futuro con más inclusión para las juventudes mendocinas.