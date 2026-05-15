Ganadería: impulso a la biotecnología reproductiva en Mendoza

El Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Ganadería y el Instituto de Histología y Embriología de Mendoza (IHEM-Conicet, formalizó un convenio de colaboración estratégica que permitirá acercar a productores locales servicios científicos y técnicos de alta complejidad orientados a mejorar la eficiencia reproductiva, preservar genética de alto valor y fortalecer la competitividad de los rodeos provinciales.

Entre los principales beneficios que contempla esta alianza se destacan las evaluaciones reproductivas integrales, que incluyen diagnóstico y análisis seminal para asegurar la aptitud reproductiva de los toros y optimizar los índices de preñez en los establecimientos ganaderos.

Además, el convenio incorpora servicios de criopreservación de semen y embriones, permitiendo resguardar material genético estratégico frente a contingencias sanitarias o climáticas. A esto se suma la posibilidad de almacenar muestras biológicas en bancos de germoplasma bajo estrictos estándares de trazabilidad y seguridad.

Otro de los ejes es la aceleración del progreso genético mediante técnicas avanzadas de producción y transferencia embrionaria, una herramienta clave para multiplicar genética superior y reducir los tiempos de mejoramiento en los rodeos. La iniciativa también prevé un espacio permanente de asesoramiento técnico personalizado, donde los productores podrán plantear problemáticas específicas y acceder a soluciones basadas en conocimiento científico aplicado.

En paralelo, se impulsarán acciones de capacitación y extensión dirigidas a escuelas agrotécnicas, estudiantes, profesionales y trabajadores rurales, fortaleciendo la formación de recursos humanos especializados y promoviendo el arraigo rural. Desde la Dirección Provincial de Ganadería destacaron que este convenio representa un paso estratégico para democratizar el acceso a tecnologías reproductivas que históricamente resultaban costosas o de difícil acceso para muchos productores.

La articulación entre el sistema científico y el sector productivo permitirá reducir riesgos reproductivos, mejorar la seguridad genética y potenciar los índices de producción, consolidando a Mendoza como una provincia comprometida con la innovación y el desarrollo ganadero sostenible.