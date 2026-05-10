El ajedrecista argentino Faustino Oro volvió a hacer historia al asegurarse este sábado el título de Gran Maestro, la máxima distinción otorgada por la Federación Internacional de Ajedrez, y se transformó en un hito para el deporte nacional.

Con apenas 12 años, 6 meses y 26 días, el joven nacido en la Ciudad de Buenos Aires consiguió la tercera norma necesaria en el Festival Internacional de Cerdeña, en Italia, donde llegó invicto a la definición del certamen.

Oro alcanzó este logro después de vencer al polaco Bartlomiej Niedbala y, horas más tarde, quedar emparejado para la última ronda con el ruso Ian Nepomniachtchi, uno de los mejores jugadores del torneo, lo que le permitió garantizarse matemáticamente la norma que le faltaba.

Las 5 claves

Tras una performance consagratoria en la que incluso supo gestionar la presión de perder un invicto momentáneo para luego recuperarse con madurez, Faustino alcanzó los puntos necesarios de ELO y las normas técnicas exigidas por la FIDE.

Pero, ¿cómo lo logró? Aquí analizamos las claves fundamentales que explican el ascenso meteórico de este fenómeno:

1. La resiliencia tras la derrota

Uno de los puntos de inflexión ocurrió recientemente cuando, a pesar de perder su invicto en una de las rondas decisivas, Faustino no se desmoronó. Mientras otros jóvenes talentos sufren ante la frustración, Oro demostró una madurez psicológica impropia de su edad, volviendo a la mesa con la mente fría para asegurar la norma histórica.

2. Talento táctico y velocidad de procesamiento

Apodado el “Messi del ajedrez”, su capacidad para calcular variantes en segundos es asombrosa. Esta velocidad no solo se traduce en el ajedrez rápido (donde ya le ganó al propio Magnus Carlsen), sino que ha logrado trasladarla al ajedrez pensado, donde la profundidad del análisis es mucho mayor.

3. El apoyo familiar y el traslado a España

El éxito de Faustino no se entiende sin la decisión de sus padres de mudarse a Badalona, España. Estar en Europa le permitió competir semanalmente en los torneos de mayor nivel del mundo (el “primer mundo” del ajedrez), acortando los tiempos de aprendizaje y facilitando el roce constante con otros Grandes Maestros.

4. Disciplina de entrenamiento profesional

Detrás de cada partida hay horas de estudio con motores de análisis y entrenadores de élite. Faustino entrena con una intensidad comparable a la de un atleta de alto rendimiento. Su capacidad para absorber conceptos teóricos y aplicarlos bajo presión ha sido el motor de sus tres normas de GM obtenidas en tiempo récord.

5. Ambición sin techo

A diferencia de otros jugadores que se conforman con alcanzar objetivos parciales, la mentalidad de Faustino siempre ha sido ir por más. Desde que obtuvo el título de Maestro Internacional, su foco se puso inmediatamente en la máxima distinción. Esta “hambre de gloria” es lo que le permitió no relajarse hasta que el título de Gran Maestro fuera una realidad.

El segundo más joven

De esta manera, el argentino quedó como el segundo Gran Maestro más joven de la historia del ajedrez mundial, solo por detrás del estadounidense Abhimanyu Mishra, quien ostenta el récord absoluto desde 2021.

El logro confirma la proyección internacional de Oro, quien ya había marcado récords de precocidad en el ajedrez y en 2024 se había convertido en el Maestro Internacional más joven de la historia.

La consagración representa un hecho sin precedentes para el ajedrez argentino, que suma a uno de los talentos más prometedores del circuito mundial y consolida a Oro como una de las grandes apariciones deportivas en los últimos años.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/deportes/faustino-oro-es-gran-maestro-del-ajedrez-las-las-5-claves-para-convertirse-en-leyenda-a-los-12-anos/