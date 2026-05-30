Este sábado será la gran final del torneo de Futbol de escuelas secundarias

A lo largo de la competencia participaron 16 equipos representando a distintas escuelas secundarias de San Rafael, en una propuesta que combinó deporte, compañerismo, integración y sana competencia.

Tras varias jornadas de encuentros, este sábado 30 de mayo se disputarán las instancias decisivas del certamen, donde decenas de chicos volverán a encontrarse en las canchas para definir al gran campeón.

La actividad comenzará con los cuartos de final, que se jugarán entre las 10 y las 12 en el Poli 2. Posteriormente, la acción se trasladará al Club San Luis (Urquiza 139), donde desde las 15 se desarrollarán las semifinales.

La jornada continuará con el partido por el tercer puesto, previsto entre las 17 y las 18, mientras que la gran final se disputará de 18 a 19 horas, momento en el que se conocerá al ganador de esta edición.

Desde la organización destacaron la excelente participación de los estudiantes durante todo el torneo y remarcaron la importancia de generar espacios de encuentro a través del deporte, promoviendo valores como el respeto, el trabajo en equipo y la convivencia entre jóvenes de diferentes escuelas.

La invitación está abierta a toda la comunidad para acompañar a los finalistas y vivir una jornada cargada de pasión futbolera en la previa del mundial.