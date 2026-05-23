Este sábado las escuelas técnicas agropecuarias de San Rafael venderán sus productos en la feria franca

En la zona de Sobremonte y Quiroga, desde las 8.30, vecinos y vecinas podrán encontrar productos regionales elaborados por estudiantes y docentes de las instituciones educativas, entre ellos dulces artesanales, quesos, miel, chacinados y diferentes producciones de reconocida calidad y a precios accesibles.

La iniciativa busca generar un espacio de comercialización directa y fortalecer el vínculo entre las escuelas y la comunidad, permitiendo además visibilizar el trabajo que realizan las instituciones agropecuarias del departamento.

La Feria Franca es un espacio tradicional y de encuentro para los vecinos, y -con este convenio- se busca vincular a las escuelas técnicas con la comunidad a través de sus productos.