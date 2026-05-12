Escuelas técnicas agropecuarias podrán comercializar sus productos en la «Feria Franca….»

Esto es gracias a un acuerdo con las instrucciones educativas, la Dirección General de Escuelas y el Municipio de San Rafael.

Esta mañana, el Intendente Omar Félix recibió a las directoras y la titular de la DGE Zona Sur, María José Sanz, para trabajar en la temática y abrir puertas para las instituciones educativas en el mercado itinerante.

Se trata de productos de alta calidad y muy conocidos por el consumidor sanrafaelino. Se trata de dulces artesanales, quesos, miel, chacinados, vinos y diferentes elaboraciones.

“La feria es un espacio que nos permitirá vincular a las escuelas con los vecinos, que permitirá visibilizar el trabajo de las instituciones y potenciar oportunidades de formación y emprendimiento para los jóvenes”, indicó el coordinador de la Feria Franca, Jonathan Pugno.

A su turno, la Directora de la Escuela Pascual Iaccarini, Patricia Nievas, señaló que “esto nos permite visibilizar el valioso trabajo que se realiza en cada una de las instituciones y que los chicos puedan conocer oportunidades a partir de estos emprendimientos”.

El Subsecretario de Desarrollo Económico del Municipio, Ángel Brancato, remarcó que las escuelas podrán participar durante todo el año en la feria, además de acceder a diferentes capacitaciones que brinda el municipio en temas como marketing, inteligencia artificial o microemprendimientos.