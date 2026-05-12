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Escuelas técnicas agropecuarias podrán comercializar sus productos en la «Feria Franca….»

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 12 mayo, 2026

Las Escuelas Técnicas Agropecuarias de San Rafael podrán comercializar sus productos en la Feria Franca Municipal. El “debut” será este sábado 16 en la plaza Almirante Brown del barrio Unimev.

Esto es gracias a un acuerdo con las instrucciones educativas, la Dirección General de Escuelas y el Municipio de San Rafael.

Esta mañana, el Intendente Omar Félix recibió a las directoras y la titular de la DGE Zona Sur, María José Sanz, para trabajar en la temática y abrir puertas para las instituciones educativas en el mercado itinerante.

Se trata de productos de alta calidad y muy conocidos por el consumidor sanrafaelino. Se trata de dulces artesanales, quesos, miel, chacinados, vinos y diferentes elaboraciones.

“La feria es un espacio que nos permitirá vincular a las escuelas con los vecinos, que permitirá visibilizar el trabajo de las instituciones y potenciar oportunidades de formación y emprendimiento para los jóvenes”, indicó el coordinador de la Feria Franca, Jonathan Pugno.

A su turno, la Directora de la Escuela Pascual Iaccarini, Patricia Nievas, señaló que “esto nos permite visibilizar el valioso trabajo que se realiza en cada una de las instituciones y que los chicos puedan conocer oportunidades a partir de estos emprendimientos”.

El Subsecretario de Desarrollo Económico del Municipio, Ángel Brancato, remarcó que las escuelas podrán participar durante todo el año en la feria, además de acceder a diferentes capacitaciones que brinda el municipio en temas como marketing, inteligencia artificial o microemprendimientos.

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