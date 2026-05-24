“Hay un conjunto de circunstancias que hacen que YPF esté transitando un presente muy bueno y un futuro todavía mejor”, afirmó Gadano al analizar el panorama energético argentino. Según explicó, la principal base de este escenario es el potencial de Vaca Muerta, aunque remarcó también la importancia de la gestión actual de la compañía.

“La empresa logró hacer foco”, señaló. En ese sentido, destacó la decisión de desprenderse de áreas maduras y de negocios no estratégicos para concentrar recursos en proyectos de mayor rentabilidad y escala. “YPF tenía muchas áreas que requerían otro tipo de gestión y venderlas fue bueno para la compañía y también para las provincias”, sostuvo por Splendid AM 990.

El economista consideró además que la petrolera logró ordenar su estructura operativa en un contexto favorable para el desarrollo energético global. En particular, mencionó el avance de los proyectos vinculados a la exportación de gas natural licuado (GNL), impulsados por la creciente demanda internacional.

“La coyuntura internacional favorece a la Argentina para este tipo de proyectos”, explicó, en referencia al impacto de los conflictos geopolíticos sobre el mercado energético mundial. Y agregó: “Se busca un proveedor permanente de gas natural licuado que venga de una región más estable”.

Gadano recordó que YPF tuvo proyectos fallidos en materia de GNL, pero señaló que actualmente la compañía volvió a avanzar con nuevos socios estratégicos internacionales. “Esperemos que pueda concretar ese proyecto”, afirmó.

Uno de los puntos centrales de su análisis fue la continuidad institucional que, según destacó, mantuvo la petrolera desde la expropiación de 2012. “El formato de YPF, con 51% estatal y 49% privado, tuvo continuidad con cuatro gobiernos muy distintos: Cristina, Macri, Alberto Fernández y Milei”, remarcó.

En ese marco, señaló que incluso el gobierno de Javier Milei, que inicialmente planteaba la privatización de la compañía, terminó respaldando su estrategia actual. “No solo no privatizó YPF, sino que acompaña sus negociaciones y proyectos”, indicó.

Respecto de la economía general, Gadano se mostró más cauteloso. Si bien valoró algunos indicadores positivos de actividad económica, especialmente en sectores como energía, minería y agro, consideró que todavía es prematuro hablar de una recuperación sólida.

“El dato de marzo fue auspicioso, sobre todo en construcción, pero hay que esperar para ver si realmente comienza una expansión sostenida”, sostuvo.

El economista señaló que tanto la construcción pública como la privada siguen atravesando dificultades. “El Gobierno nacional no tiene margen fiscal y las provincias también enfrentan caída de recaudación”, explicó. Además, remarcó que el alto costo de construcción y el atraso cambiario desalientan nuevas inversiones privadas.

En paralelo, Gadano advirtió sobre el agotamiento del margen para profundizar el ajuste fiscal. “El espacio para seguir bajando el gasto es cada vez más chico”, sostuvo, al analizar la estructura actual del presupuesto nacional.

Según explicó, gran parte del gasto público está indexado por ley, especialmente jubilaciones y programas sociales, lo que limita la capacidad de recorte del Ejecutivo. “Si la recaudación baja, el margen quirúrgico para ajustar es mínimo”, afirmó.

En ese sentido, interpretó como “un sinceramiento” la reciente declaración del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la necesidad de aumentar la recaudación tributaria.

Sin embargo, según supo la Agencia Noticias Argentinas, criticó la postura discursiva del oficialismo frente a la evasión fiscal. “El Gobierno debería decir claramente que los impuestos vigentes hay que pagarlos”, sostuvo. Y cuestionó la idea de reivindicar a los evasores: “Se están pegando un tiro en el pie”.

Para Gadano, la Argentina necesita fortalecer la administración tributaria antes de avanzar en nuevas bajas impositivas. “Si querés sacar impuestos distorsivos como retenciones o impuesto al cheque, al mismo tiempo tenés que mostrar que IVA y Ganancias se van a cobrar mejor”, explicó.__IP__

Por último, planteó que el Estado todavía necesita recursos para sostener funciones esenciales. “No hay mucho más margen. El Gobierno tiene que recaudar más si quiere sostener salarios, salud, universidades y servicios básicos”, finalizó.

Fuente;https://noticiasargentinas.com/economia/escenario-de-contrastes–ypf-se-fortalece-mientras-crece-la-presion-sobre-el-ajuste_a6a11d9f651d12dcd08cc4dca