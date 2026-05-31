En junio llega la Expo Educativa Mendoza 2026

La popular feria de oferta académica se realizará el jueves 25 y viernes 26 de junio, de 9 a 18, en el predio de las Naves UNCuyo, Nave Creativa y Nave Cultural. Contará con propuestas de 64 institutos de educación superior, estatales y privados.

La provincia se prepara para una nueva edición de la Expo Educativa Mendoza, la feria de oferta académica más convocante del Oeste argentino. El evento se llevará a cabo de manera presencial el 25 y 26 de junio en las Naves UNCuyo, Nave Creativa y Nave Cultural, ubicadas en Juan Agustín Maza 250 de la Ciudad de Mendoza, con entrada libre. También podrá seguirse de manera virtual en expoeducativa.mendoza.edu.ar y en las redes sociales de las instituciones participantes.

Como cada año, la Dirección General de Escuelas participará a través de la Dirección de Educación Superior. Esta vez, presentará la oferta de 64 institutos de gestión pública y privada, que expondrán 21 profesorados y 52 tecnicaturas.

Cabe destacar que este año habrá un único stand de la DGE, donde se nuclearán las propuestas de los diferentes institutos de Educación Superior de la provincia. Es decir, no habrá puestos individuales por institución. Desde ese espacio se difundirán las distintas ofertas académicas correspondientes a la dirección de línea.

El encuentro pondrá el foco en la orientación vocacional e incluirá una amplia oferta de talleres y actividades. Además, habrá propuestas lúdico-recreativas, tecnológicas y patio de comidas.

Junto con la Dirección General de Escuelas, participarán en esta iniciativa la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad de Congreso, la Pontificia Universidad Católica Argentina, la Universidad Champagnat, la Universidad del Aconcagua, el Instituto Universitario de Ciencias Empresariales, la Universidad de Mendoza, la Universidad Juan Agustín Maza y Ciudad Universitaria.

Espacios e iniciativas para los asistentes

Además de los talleres de orientación vocacional y de las distintas actividades lúdico-recreativas y tecnológicas, la Expo Educativa Mendoza 2026 contará con diferentes espacios e iniciativas pensadas para acompañar de manera integral a estudiantes y asistentes.

Punto Solidario: será un espacio donde las personas podrán acercar alimentos no perecederos, que serán entregados al Banco de Alimentos de Mendoza, entidad que lleva 24 años como puente entre empresas y personas en situación de vulnerabilidad.

Libro Libre: será una propuesta de intercambio de libros que invitará a compartir lecturas y promover el acceso colectivo al conocimiento. Quienes asistan podrán aportar un libro y llevarse otro, para generar una experiencia de circulación cultural y aprendizaje compartido.

Circuito de Salud: ofrecerá propuestas de acompañamiento y prevención destinadas a estudiantes y público general. El espacio incluirá un recorrido integral con acciones de información y prevención.

Como en años anteriores, se promoverá el concepto de evento cero papel. A esto se sumará, en esta edición, la recolección de pilas y baterías, residuos cotidianos altamente contaminantes que requieren una correcta gestión.

Quienes asistan a la Expo podrán llevar estos residuos y colocarlos en los bidones destinados especialmente para esa acción. Luego, recibirán tratamiento a través del Instituto de Ciencias Ambientales de la UNCuyo (ICA). Este espacio se llamará Punto Verde y permitirá que la Expo continúe promoviendo acciones vinculadas con el reciclaje, la reutilización y la conciencia ambiental.