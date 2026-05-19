En el Día Internacional de los Museos, Mendoza forma parte de la gran celebración

La coordinadora de Espacios Culturales de la Subsecretaría de Cultura, Marcela Lucero, destacó la apertura excepcional de museos en este día: “Hemos hecho una excepción —los lunes los museos permanecen cerrados por tareas de mantenimiento—, por lo que todos los espacios estarán abiertos hoy, en horario de invierno, de 9 a 19”. En ese sentido, explicó que la iniciativa forma parte de una movida global: “Es una celebración que se realiza en todo el mundo y Mendoza se viene sumando desde hace varios años”.

Durante la jornada estarán habilitados distintos espacios culturales de la provincia: “Van a estar abiertos el Espacio B de la Mansión Stoppel del Museo Carlos Alonso, el Museo Fader, el Espacio Contemporáneo de Arte (ECA) Eliana Molinelli, el ECA Sur en San Rafael, el Museo de Ciencias Naturales Cornelio Moyano, el Memorial de la Bandera, el Archivo Histórico y el Espacio de Fotografía Máximo Arias”.

Marcela Lucero expresó la importancia de los museos para vecinos y turistas en Mendoza: “Son espacios que permiten conocer la historia y a artistas locales, nacionales e internacionales”. Finalmente, confirmó que todas las actividades son de acceso libre: “La entrada es gratuita en todos los espacios, de 9 a 19”.

Como cada año, el Día Internacional de los Museos se celebra bajo una consigna. En 2026, el lema es Museos uniendo un mundo dividido, poniendo el foco en el rol de estas instituciones como puentes frente a las divisiones sociales, culturales y geopolíticas. Desde 1977, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) impulsa esta iniciativa global con el objetivo de destacar el papel de los museos como espacios de intercambio cultural, construcción de conocimiento y promoción del entendimiento entre los pueblos.

Recorrido por la muestra Desbordes, de Cecilia Carreras

La artista brindó un recorrido por su muestra, que finaliza hoy, y contó los detalles. Desbordes cuenta con tres pisos de instalaciones.

La artista Cecilia Carreras explicó el concepto detrás de su muestra Desbordes, concebida como una experiencia instalativa que atraviesa distintos niveles del espacio: “Pensé cada piso como una capa. Para mí era fundamental poder trabajar los tres niveles del museo, porque la obra está construida desde esa idea, de lo que se revela y lo que permanece oculto”.

En ese sentido, destacó el carácter integral de la propuesta: “No quería una sala completamente despejada, sino que sucedieran cosas. Que la obra fuera una experiencia. Por eso trabajé con distintos lenguajes: pintura, instalación, video y también el cuerpo, que aparece en los gestos”.

La materialidad y el uso del espacio fueron claves en el desarrollo: “La obra está realizada con acrílico y pasteles sobre papel, pero también hay intervenciones en paredes y estructuras que salen del plano tradicional. Me interesaba romper con el límite de la pared y generar volumen, sombras, huecos, algo más orgánico”.

Asimismo, subrayó que todo el contenido fue creado específicamente para esta exposición y que le significó un año de trabajo: “Nada fue tomado de trabajos anteriores. Todo fue pensado y producido para esta muestra, lo que le da una coherencia muy particular”.

Otro de los ejes centrales es la idea de capas y fragmentos: “Hay recortes, símbolos, elementos que se repiten. Es como un cuaderno en el que uno escribe, borra y vuelve a construir. Esa lógica la llevé también a las paredes y al recorrido de la sala”.

La muestra también incorporó activaciones interdisciplinarias durante su exhibición: “Fue muy importante el trabajo en equipo. Hubo performances, música en vivo, danza y propuestas vinculadas a la literatura. Me interesaba que la obra atravesara distintas disciplinas y no quedara solo en lo visual”.

En cuanto al balance, destacó la intensidad del proceso: “Desde su inauguración, fueron dos meses de muchísima actividad, con gran participación del público. Hubo visitas de estudiantes, talleres y muchas instancias de intercambio. Fue una experiencia muy rica y colectiva”.

Finalmente, se refirió a lo que viene tras el cierre de la muestra: “Después de un proceso tan intenso queda un vacío. Es un tiempo de pausa necesario para volver a pensar y generar nuevas ideas. Pero, sin dudas, esta fue una experiencia muy importante y memorable”.

Actividades en Mendoza

Museo Carlos Alonso-Mansión Stoppel (Av. Emilio Civit 348, Ciudad de Mendoza)

Horario: de 9 a 19.

Desbordes, de Cecilia Carreras

Se trata de una experiencia artística que explora los vínculos entre cuerpo, memoria y materia. La obra de Cecilia Carreras, con curaduría de Carolina Rodríguez Pino, reúne una serie de trabajos que surgen de una investigación pictórica en la que la artista se adentra en los límites de la imagen y la experiencia sensible.

A través de distintos formatos y soportes, Carreras propone un recorrido donde cada obra parece desprenderse de la anterior, configurando un espacio continuo en el que la pintura, el gesto y la memoria dialogan de manera permanente.

En las obras de gran escala, la artista despliega lo que denomina “la primera piel”: superficies pictóricas donde los colores y las capas revelan un espesor que acumula memoria y transforma la imagen. Allí, la pintura deja de ser sólo representación para convertirse en un cuerpo que ocupa y tensiona el espacio.

Muestra permanente Colección Carlos Alonso ilustrador

Imágenes de lo sustancial. Se trata de un abordaje al corpus de la colección del Museo Carlos Alonso, sus retratos y los paisajes que la integran, donde, de manera categórica el artista nos hace propia su mirada poética, vital y aguda.

Cuenta con 130 ilustraciones originales que realizó el artista para las reediciones en español de clásicos de la literatura como El Matadero, La Divina Comedia, 20 poemas de amor y otros.

Museo Emiliano Guiñazu – Casa de Fader (San Martín 3651, Mayor Drumond, Luján de Cuyo)

Horario: de 10 a 19.

Imagen del trabajo en el trabajo de la imagen

La exposición reúne obras de la colección del museo que abordan las representaciones del mundo obrero en distintos momentos históricos.

La propuesta reúne un conjunto de obras que exploran las transformaciones del trabajo industrial y rural en el marco de la modernidad, y cómo artistas nacionales y locales representaron la relación entre capital y trabajo desde perspectivas de visibilización y, en muchos casos, de reivindicación social.

Laureados

La exposición reúne obras premiadas en certámenes provinciales que han contribuido a consolidar la identidad visual mendocina. Los salones de arte en Mendoza han sido, desde 1918, mucho más que instancias de premiación.

La muestra propone recorrer los primeros premios provinciales no solo como distinciones individuales, sino como piezas clave en la construcción de esa identidad visual. Desde el paisajismo naturalista de los inicios hasta las rupturas de la modernidad, el Salón ha operado como un espacio de consagración y también de disputa.

La abstracción simbólica, de Ángel Oliveros

Ángel Oliveros ocupa un lugar singular en el arte mendocino. Su tránsito de la figuración a la abstracción no respondió a modas, sino a un proceso íntimo y disciplinado de búsqueda. Para el artista, abstraer no implicaba alejarse del mundo, sino acceder a su dimensión más profunda: “Tomar un objeto y disgregarlo, pero que siempre quede su esencia”.

A diferencia de las corrientes geométricas o informales de los años cincuenta, Oliveros desarrolló una abstracción de carácter simbólico. Su obra no surge de una ruptura abrupta, sino de una transformación paulatina de la figura, donde el equilibrio, la forma y el color —propios de su formación académica— permanecen como ejes fundamentales.

Muestra permanente

Creada en 1927, la Casa de Fader cuenta con una colección de más de 1700 obras locales, nacionales e internacionales. Posee además una de las colecciones más importantes a nivel nacional con las obras de Fernando Fader, además de los murales de su autoría. El Museo tiene como objetivo conservar, proteger y difundir el Patrimonio Provincial de los mendocinos.

Como parte de la muestra permanente del Museo, se exhiben obras de Fernando Fader y grandes maestros como Fidel De Lucía, Antonio Bravo, Rosario Moreno, Julio Suarez Marzal, Roberto Azzoni, Eliana Molinelli y numerosos artistas más.

Museo de Fotografía Máximo Arias (Padre Jorge Contreras 1250, Parque Gral. San Martín)

Horario: 10 a 19h.

10ª edición de la Feria de Fotolibros y muestra de Bou, Pappalardo y Pouchard

La propuesta reúne exposiciones que celebran una década de producción y circulación de publicaciones fotográficas.

En la edición número diez, la feria de fotolibros presenta tres muestras: Soy: lo que me compone, de David Bou; Salva tu alma, de Luciano Pappalardo; y Buscando a Orán, de Anita Pouchard Serra. A lo largo del recorrido, el público podrá encontrarse con fotografías, relatos y proyectos artísticos que dan cuenta del crecimiento sostenido de la escena local y nacional en torno al fotolibro.

Sala de muestra permanente Santiago Pizarro

En esta nueva etapa de refacción y mejoras edilicias, se suma una muestra estable en la sala Santiago Pizarro.

Allí, podrán apreciarse los techos originales y una exquisita selección de fotografías que relatan en imágenes la historia de aquel edificio inaugurado en 1907, como primer hospital público de Mendoza, que con el paso de los años se transformó en un hospital de niños.

Museo de Ciencia Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano (Av. Las Tipas Parque General San Martín)

Horario: 9 a 19.

Mendoza Negra. Esclavitud, trabajo y cultura afrodescendiente en la historia cuyana

La muestra propone visibilizar la historia de la esclavitud y la presencia afrodescendiente en la región cuyana, integrando resultados de investigaciones históricas recientes. A través de documentos, imágenes, objetos y recursos interpretativos, reconstruye trayectorias sociales, laborales y culturales.

Cuenta con el aval del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (Incihusa-Conicet), del Archivo de Fotografía Histórica (FFyL–UNCuyo), de la cátedra Historia de Mendoza (FFyL–UNCuyo) y de la Cátedra de Literatura Francesa II (FFyL–UNCuyo). Asimismo, ha sido declarada de interés por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo.

Exposición permanente

En primer y segundo piso, las muestras son de carácter permanente, contando con la Sala de la Tierra, que reconstruye la historia del planeta a través de ciencias como la Geología y la Paleontología. La Sala de la Biodiversidad, que explica la gran variedad de formas de vida, de especies, de ecosistemas y la diversidad genética y la Sala de la Humanidad, que detalla cómo la ciencia antropológica estudia a la humanidad y sus obras como agentes modificadores de su medio ambiente.

Museo Contemporáneo de Arte Eliana Molinelli (Calle 9 de Julio y Gutiérrez, Ciudad de Mendoza)

Horario: de 9 a 19h.

Live Music-captura la pasión, de Jimena Savelli

La música no se observa, se siente, se vive, se captura. Live Music-captura la pasión es una muestra que reúne un archivo visual del rock mundial, retratando las figuras más relevantes del género musical.

Jimena Savelli, es una fotógrafa profesional oriunda de Mendoza. Su espíritu guerrero encontró en la fotografía su forma más auténtica de expresión. Su enfoque original, el cual nació en un lugar poco habitual, fotografiando entre “El público”, rompió barreras, desafiando estructuras, consolidando una visión auténtica.

Desde la mirada y el sentir del público, logró ser reconocida por sus imágenes, forjando su camino en el universo de la música y ser pionera en el mundo del rock, en ese territorio donde se vive realmente la vibra de la multitud y la pasión. Su obra nos muestra un recorrido sólido en la escena musical, trabajando en Buenos Aires y cubriendo grandes recitales, festivales de la Argentina y el mundo como Lollapalooza (Argentina), Rock in Rio (Brasil) y HellFest (Francia), entre otros.

Museo Contemporáneo de Arte Sur – Enrique Sobisch (Av. Libertador y Mitre, San Rafael)

Horarios: de 8.30 a 13 y de 17 a 21.

Paisajes y presencias

La exposición reúne obras de los artistas Sonia Zajic y Osvaldo Oliva, en pintura, y de Bárbara Laciar, en fotografía. Se trata de tres miradas provenientes del Sur provincial que convergen en una propuesta que indaga en los vínculos entre paisaje y presencia, entendidos como dimensiones sensibles del territorio.

A través de distintos lenguajes visuales, la muestra propone reflexionar sobre las múltiples formas de habitar y sentir el entorno. En este sentido, el territorio aparece no sólo como un espacio físico —montaña, ciudad o geografía— sino también como un lugar atravesado por experiencias, memorias y proyecciones.

En conjunto, la muestra —integrada por el Colectivo de artistas del Sur— construye un campo de resonancias donde la presencia adopta diversas formas: cuerpo, rastro, memoria y proyección. Así, el paisaje deja de ser un fondo neutro para revelarse como un territorio vivo, cargado de vínculos y significados.