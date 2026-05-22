En Buenos Aires, Cornejo expuso sobre el modelo educativo de Mendoza y aseguró que “la educación necesita seguimiento personalizado y tecnología aplicada”

El Gobernador participó del encuentro Multiplicar Conciencia 2026. Allí destacó el sistema de alerta temprana para prevenir el abandono escolar y planteó como metas la universalización de las salas de 3 años, la digitalización total de las aulas y la incorporación de inteligencia artificial en las escuelas.

Este martes se desarrolló el encuentro Multiplicar Conciencia 2026 en la Ciudad de Buenos Aires, donde se debatió sobre la conexión entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil para fortalecer la educación, promover el desarrollo social y generar oportunidades para los jóvenes argentinos.

El Gobernador Alfredo Cornejo participó de la actividad que reunió a referentes políticos, empresariales y sociales de todo el país. La actividad tuvo como eje central la necesidad de construir políticas públicas sostenidas que permitan mejorar la calidad educativa y generar más oportunidades de desarrollo.

Durante el panel, Cornejo expuso sobre las transformaciones que viene impulsando Mendoza en materia educativa y sostuvo que uno de los principales desafíos es dejar atrás los diagnósticos generales para avanzar hacia políticas focalizadas y personalizadas.

Sistema de alerta temprana

Asimismo, explicó que “una cosa es tener estadísticas y otra es que esas estadísticas tengan chicos con nombre y apellido. Cuando uno identifica concretamente quién está teniendo problemas, puede intervenir antes de que aparezca el abandono escolar o el fracaso educativo”.

En ese sentido, destacó el funcionamiento del sistema de alerta temprana implementado en Mendoza para detectar situaciones de riesgo dentro de las trayectorias escolares. De esta manera, expuso que “nosotros creemos que el abandono de la secundaria o no aprender lengua o matemática tiene una previa”, y añadió que “hay señales antes de que eso ocurra y el sistema de alerta temprana permite identificar esas situaciones”.

Cornejo explicó que esa herramienta permite detectar inasistencias reiteradas, problemas de desempeño o dificultades de integración escolar y actuar rápidamente con intervenciones específicas. “Hay chicos que necesitan que alguien les pregunte por qué faltaron dos días a clases, que sepan que al sistema le importa lo que les pasa”, afirmó.

En ese marco, el Gobernador detalló que la provincia trabaja en una reconversión del rol tradicional del preceptor hacia una figura de tutor escolar, con formación específica para acompañar de manera más cercana a los estudiantes. Sostuvo que el objetivo es que sea una persona “que pueda hacer un seguimiento más personalizado, trabajar problemáticas como el bullying y acompañar a los estudiantes que necesitan más atención”.

Además, explicó que Mendoza incorporó horas específicas de asistencia escolar para fortalecer el acompañamiento institucional dentro de las escuelas. Se trata de 12 horas semanales de asistencia para que cada director pueda definir qué profesional necesita incorporar, que pueden ser psicólogos, psicopedagogos o especialistas que trabajen directamente con los estudiantes identificados en el sistema de alertas”.

Acceso temprano a la educación

El mandatario también repasó los principales objetivos educativos que la provincia se propuso consolidar hacia 2027 y los definió como “un legado concreto y palpable”.

Entre ellos, destacó la universalización de las salas de 3 años al mencionar que “en solo dos años creamos 280 nuevas salas de 3 años reorganizando recursos del propio sistema educativo”, al tiempo que anticipó que “queremos que en 2027 todos los chicos de esa edad estén incorporados al sistema escolar”.

Para Cornejo, garantizar el acceso temprano a la educación es clave para igualar oportunidades desde el inicio de las trayectorias escolares, ya que considera que “no es lo mismo arrancar a los tres años que hacerlo a los cuatro, cinco o directamente en primer grado”.

Inteligencia artificial y digitalización de las aulas

Otro de los ejes planteados por el Gobernador fue la digitalización total de las aulas mendocinas, y afirmó que la provincia hoy tiene digitalizado aproximadamente el 30% de las aulas “y queremos llegar al 100% en 2027”.

En ese punto, diferenció el modelo que impulsa Mendoza de experiencias anteriores basadas únicamente en la entrega de equipamiento. Sostuvo que “la computadora tiene sentido cuando está integrada a un sistema pedagógico, con aplicaciones, contenidos y acompañamiento docente”.

Además, el mandatario hizo referencia al avance de programas vinculados a inteligencia artificial y nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza, y explicó que Mendoza cuenta con 21 mil docentes inscriptos en formación para operadores de inteligencia artificial. “Queremos que el docente vea la inteligencia artificial como una herramienta de colaboración y no como una amenaza”, señaló.

Además, explicó que la incorporación de herramientas digitales y aplicaciones educativas en áreas como lengua, matemática e inglés está generando un fuerte nivel de adhesión dentro de las escuelas.