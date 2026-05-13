El SUM del Güemes ofrece múltiples actividades para que te sumes

Desde la coordinación del Salón de Usos Múltiples (SUM), Micaela Baigorria y el profesor Jorge “Kiko” Mercado compartieron detalles sobre las variadas actividades que se desarrollan en el espacio y convocaron a los vecinos a sumarse.

El SUM se ha consolidado como un espacio de encuentro para todas las edades, ofreciendo clases y talleres para distintos intereses:

Clases de guitarra: martes y jueves de 18:00 a 19:30

martes y jueves de 18:00 a 19:30 Telar: jueves de 08:30 a 11:30

jueves de 08:30 a 11:30 Zumba: martes de 19:30 a 20:30

martes de 19:30 a 20:30 Danzas chilenas: lunes y jueves de 19:30 a 22:30

lunes y jueves de 19:30 a 22:30 Bachata y salsa: miércoles y viernes de 20:00 a 21:30

miércoles y viernes de 20:00 a 21:30 Gimnasia para adultos mayores: lunes y miércoles de 18:00 a 19:00

lunes y miércoles de 18:00 a 19:00 SuperArte, taller de discapacidad: lunes y miércoles de 08:00 a 12:00 y de 16:00 a 18:00

lunes y miércoles de 08:00 a 12:00 y de 16:00 a 18:00 Atando Cabos: martes y jueves de 17:30 a 19:00

Además, se anunció una nueva iniciativa comunitaria: a partir del viernes 15 de mayo, se realizará una caminata a las 10:00 que partirá desde el SUM del barrio Güemes. El objetivo es informar sobre las actividades disponibles y, a la vez, escuchar a los vecinos para conocer las necesidades del espacio y sumar nuevas propuestas deportivas como boxeo, tejo o newcom.

“El proyecto ‘Atando Cabos’ busca trabajar conjuntamente con los barrios Martín Güemes y Nueva Esperanza, abarcando todas las edades. Micaela lidera la coordinación general y yo acompaño desde el lado deportivo. Invitamos a todos los vecinos a sumarse y acompañarnos”, señaló Kiko Mercado.

Con estas iniciativas, el SUM del Güemes continúa consolidándose como un punto de encuentro para la cultura, el deporte y la integración comunitaria, abierto a todos los vecinos que quieran participar.