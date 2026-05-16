El punto digital sumó una capacitación en «Educación Financiera»

El Municipio de San Rafael, a través de Punto Digital (Montecaseros 1720), continúa impulsando capacitaciones gratuitas para los vecinos, incluso abriendo posibilidades a instituciones educativas del departamento.

Este viernes fue el turno de una interesante propuesta de Capacitación Financiera, donde estuvieron presentes alumnos de la Escuela Pascual Iaccarini, entre otros participantes.

Se trata de una propuesta que permite brindar herramientas útiles para la formación y el futuro laboral de los estudiantes.

La coordinadora del bachillerato de la Escuela Iaccarini, Noé Villegas, resaltó el acompañamiento permanente del Municipio y el valor que tienen estas propuestas para los jóvenes.

“Cada vez que surge una capacitación nos sumamos porque a los chicos les sirve muchísimo, tanto por el conocimiento que adquieren como por el certificado que reciben. Muchos de ellos ya trabajan y estas herramientas fortalecen su currículum y sus posibilidades a futuro”, expresó.

Asimismo, destacó que estas actividades también permiten a los estudiantes vincularse con jóvenes de otras instituciones y conocer las diferentes oportunidades que ofrece la ciudad. “A muchos chicos este espacio les abrió un panorama nuevo sobre todas las propuestas gratuitas que existen en San Rafael”, agregó.

Desde el Municipio se continúa trabajando para acercar más capacitaciones y propuestas formativas gratuitas, promoviendo la inclusión digital, la educación y el desarrollo de herramientas para el futuro de los jóvenes sanrafaelinos.