El Poli 2 recibe mas de un centenar de Jóvenes de Secundaria

La clásica competencia, organizada por la Coordinación de Juventud de la Municipalidad de San Rafael reúne este año a 16 equipos de las escuelas Normal Superior, Ana Guyot de Calzada, Aguas del Diamante, La Buena Madre, Santa María del Valle Grande, Abelardo Arias, Martín Güemes, Federico Leloir, Pascual Iaccarini, Manuel Belgrano, El Molino, Juan Pablo II, Reynaldo Merín, Islas Malvinas, Ejército de Los Andes y Humberto Lagiglia.

“Arrancamos este sábado con la primera fecha de la fase de grupos y vamos a continuar durante todo el mes, hasta consagrar a los campeones”, explicó el coordinador de Juventud, Julen Rabino.

El torneo, de participación totalmente gratuita, está destinado a estudiantes de nivel secundario de entre 16 y 18 años.

“Durante todo el torneo va a haber premios, juegos y sorpresas para los competidores. También está abierta a todo público la entrada para que puedan venir a alentar y acompañar a los chicos”, remarcó Rabino.