El Pericón Nacional volvió a unir tradición, historia y comunidad en Villa 25 de Mayo

En el marco de los festejos por el 216° Aniversario de la Revolución de Mayo, la comunidad de Villa 25 de Mayo vivió una jornada cargada de emoción, identidad y profundo sentido patriótico, donde una vez más el tradicional Pericón Nacional se convirtió en uno de los momentos más significativos de la celebración popular.

El acto oficial se desarrolló en la Plaza Centenario, ubicada en las calles Chacabuco y Rufino Ortega del distrito 25 de Mayo, y contó con la participación de instituciones educativas, organizaciones sociales y vecinos que acompañaron con fervor una fecha fundamental para la historia argentina.

En este importante encuentro patrio estuvo presente el CEBJA Nº 3-065 “Fortín 25 de Mayo”, institución dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos de San Rafael, reafirmando su compromiso con la educación, la construcción ciudadana y el fortalecimiento de los valores nacionales.

La Bandera Nacional fue portada por Sebastián Roude, acompañado por el primer escolta Jonatan Salinas y la segunda escolta Miranda Marcelina. En tanto, la Bandera Provincial estuvo representada por el abanderado Germán Collado, junto a la primera escolta Olga Peralta y la segunda escolta María Pérez.

Acompañaron las enseñas patrias la directora de la institución, profesora Gladys Beatriz Corvalán, junto a la profesora Gabriela Carrera, en representación de la Bandera Provincial, destacando la importancia de la participación institucional en una fecha tan significativa para la memoria colectiva del pueblo argentino.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue, sin dudas, la realización del tradicional Pericón Nacional, una expresión cultural profundamente arraigada en la identidad de Villa 25 de Mayo. Año tras año, esta danza emblemática reúne generaciones enteras que mantienen viva una tradición que honra las raíces, la historia y el sentimiento patrio de la comunidad.

La conmemoración del 25 de Mayo no sólo invita a recordar los acontecimientos históricos que dieron origen al primer gobierno patrio en 1810, sino también a reflexionar sobre la importancia de sostener los valores de libertad, participación y unidad que dieron nacimiento a la Nación Argentina.

La presencia del CEBJA 3-065 “Fortín 25 de Mayo” en este acto oficial volvió a poner en valor el rol de la educación de jóvenes y adultos como espacio de inclusión, pertenencia y transmisión de la memoria histórica, fortaleciendo el vínculo entre la escuela y la comunidad en una fecha que convoca al encuentro y al orgullo nacional.