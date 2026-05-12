El Patrimonio Natural llega a la escuela con una propuesta educativa interactiva

Con el objetivo de acercar el conocimiento del patrimonio natural a niños y jóvenes, la Dirección de Cultura presentó una propuesta educativa destinada a las instituciones escolares de Malargüe, que se desarrollará durante los meses de mayo y junio.

La iniciativa consiste en una muestra itinerante que se traslada directamente a las aulas, ofreciendo a los estudiantes una experiencia diferente de aprendizaje, donde la interacción y la participación son protagonistas.

A través de juegos didácticos, colecciones y herramientas de realidad aumentada, los alumnos podrán descubrir aspectos relacionados con el patrimonio natural de una manera innovadora y entretenida. La propuesta busca despertar el interés por el entorno, fomentar el aprendizaje y fortalecer el vínculo con la riqueza natural de la región.

Desde el área invitan a docentes y directivos de escuelas de Malargüe a solicitar esta actividad para compartir una jornada educativa dinámica y enriquecedora junto a sus estudiantes.

Para coordinar visitas o realizar consultas, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 2604020175 o 2615528863.