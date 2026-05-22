El Parque Huellas de Dinosaurios recibe gratis a los malargüinos durante el fin de semana patrio

En el marco de los festejos por el aniversario del Parque Municipal Huellas de Dinosaurios y el fin de semana patrio, la Municipalidad de Malargüe lanzó una propuesta especial destinada a los residentes del departamento. Durante los días sábado 23, domingo 24 y lunes 25 de mayo, los malargüinos podrán acceder de manera gratuita al predio turístico y paleontológico presentando su DNI.

La iniciativa incluye transporte y entrada sin cargo, con salidas programadas a las 10:00 y a las 14:00 horas desde el Planetario Malargüe. Desde la organización destacaron que el objetivo es acercar este importante atractivo local a quienes todavía no lo conocen y promover el turismo interno durante el fin de semana largo.

El Parque Municipal Huellas de Dinosaurios es uno de los sitios más emblemáticos de Malargüe, reconocido por conservar rastros fósiles de dinosaurios con millones de años de antigüedad. El lugar ofrece una experiencia educativa y recreativa para toda la familia, combinando naturaleza, ciencia e historia en un entorno único.

Además, las autoridades remarcaron que esta actividad forma parte de las celebraciones por el aniversario del parque y busca fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad con el patrimonio natural y turístico del departamento. Por ello, recomendaron a los interesados asistir con anticipación a los puntos de salida para garantizar su lugar en cada recorrido.