El municipio y la Universidad de Mendoza trabajan para prevenir conflictos y fortalecer la convivencia escolar

La actividad se desarrollará este viernes 8 de mayo desde las 8 hasta las 12.30 en el aula magna de la casa de estudios, en Bernardo de Irigoyen y España.

Hay que destacar que este es el quinto año consecutivo de este programa impulsado por la Oficina de Mediación Municipal.

La jornada incluirá exposiciones sobre desafíos en entornos digitales y estrategias de convivencia, a cargo de especialistas, además de instancias prácticas vinculadas a la mediación transformativa.

“El objetivo principal es brindar herramientas y habilidades que permitan mejorar la convivencia dentro de las escuelas, anticipándose a situaciones de violencia y promoviendo el diálogo como eje central en la resolución de conflictos”, explicó la titular de la Oficina de Mediación Municipal, Matilde Pronoto.

La iniciativa es gratuita y requiere inscripción previa a través de un formulario disponible en redes sociales. Está dirigida a supervisores, directivos, docentes, preceptores e integrantes de servicios de orientación de instituciones educativas del departamento.

“Buscamos trabajar desde la prevención, fortaleciendo la convivencia escolar con herramientas que permitan gestionar los conflictos de manera pacífica antes de que escalen a situaciones de violencia”, concluyó.