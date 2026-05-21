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El municipio y la escuela Daniel H. Pierini firmaron un convenio para fortalecer la formación práctica de los alumnos

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 21 mayo, 2026

La Municipalidad de Malargüe y la Dirección de Educación Técnica y Trabajo, a través de la Escuela N.º 4191 Daniel H. Pierini, firmaron un convenio de pasantías que permitirá a los estudiantes de la institución realizar prácticas profesionales en el ámbito municipal.

El acuerdo fue suscripto por Verónica Alejandra Morales, directora de la Escuela 4-191, y Celso Alejandro Jaque, intendente de Malargüe, con el objetivo de fortalecer la formación práctica de los alumnos y acercarlos al mundo laboral.

Según lo establecido en el convenio, las pasantías forman parte integral de la propuesta curricular de la escuela y se desarrollarán bajo la supervisión de la unidad educativa.

La iniciativa busca generar instancias de interacción y retroalimentación entre los estudiantes y las distintas áreas del municipio, promoviendo la adquisición de habilidades y conocimientos aplicables al trabajo real.

Entre los objetivos específicos del acuerdo se destacan:

  • Fomentar el vínculo entre el sector educativo y las instituciones públicas y privadas.
  • Profundizar las capacidades, destrezas y conocimientos adquiridos por los alumnos en su formación.
  • Familiarizar a los estudiantes con el ambiente laboral, la operatoria y la organización del trabajo en áreas afines a sus estudios.
  • Desarrollar la responsabilidad, el trabajo en equipo y el cumplimiento de normas a través de la integración en grupos de trabajo reales.

Con esta iniciativa, la Escuela 4191 Daniel H. Pierini refuerza su compromiso de preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo laboral, mientras que la Municipalidad de Malargüe aporta un espacio concreto para la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en las aulas.

 

 

 

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