El Municipio y el INTA, realizarán capacitaciones gratuitas de poda de frutales y viñedos

La propuesta comenzará el próximo 21 de mayo y se extenderá hasta el 2 de julio, con encuentros abiertos a toda la comunidad.

La iniciativa busca acercar herramientas y conocimientos vinculados a la producción agrícola a vecinos, docentes y estudiantes de las zonas rurales, promoviendo además el acceso a capacitaciones en cada localidad.

Los encuentros se desarrollarán todos los jueves desde las 9 de la mañana e incluirán contenidos teóricos y prácticos sobre poda de frutales y vid. Las jornadas se llevarán adelante en escuelas agrotécnicas de distritos del departamento.

La directora de Distritos, Vanina Cabrera, destacó la importancia del trabajo articulado entre el municipio y el INTA para acercar herramientas útiles a la comunidad.

Por su parte, Eliana García, jefa de la Agencia de Extensión Rural de INTA, remarcó que la propuesta apunta a facilitar el acceso a capacitaciones en los distritos.

No se requiere inscripción previa, quienes deseen participar solo deberán acercarse el día correspondiente al establecimiento asignado. Ante cualquier consulta, los interesados pueden dirigirse a las delegaciones distritales o a la Agencia de Extensión Rural del INTA, ubicada en calle Maza 210.

EL CRONOGRAMA

El cronograma comenzará el jueves 21 de mayo a las 9 en la Escuela Pascual Iaccarini. El 28 de mayo en la Escuela Martín Güemes de La Llave, el 4 de junio en la Escuela Seizo Hoshi de Real del Padre, el 11 de junio en la Escuela Julio César Gatica de La Guevarina y el 18 de junio en la Escuela Francisco García de Las Malvinas.

Las capacitaciones seguirán el 25 de junio en la Escuela Antonio Di Benedetto de Rama Caída y finalizarán el 2 de julio en la Escuela El Cerrito.