El municipio de San Rafael acompaño al Ejército Argentino en su 216 aniversario

La actividad contó con la participación de los miembros de la guarnición del Ejército Argentino de San Rafael, fuerzas de seguridad, entidades intermedias, vecinos, entre otros.

La Banda de Música de la Policía de Mendoza entonó el himno nacional argentino y -posteriormente- hubo diferentes reconocimientos, entre ellos a Veteranos de Malvinas y organizaciones que colaboraron con la última edición de la carrera de los héroes.

«Es muy emocionante ver tanta gente de la comunidad acompañando en este festejo tan importante para nosotros», destacó la mayor Vanesa Pia quien invitó a la comunidad a visitar el Museo Histórico Militar y las dependencias del Ejército en Cuadro Nacional.

Por su parte el presidente del Consejo Deliberante, Nahuel Arscone remarcó que «el pueblo y el ejercito argentino son algo mancomunado, por eso es un dia muy importante para la conciencia nacional».

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN EL MUSEO

Alejandro Yance, encargado del Museo Histórico Militar destacó que hasta el sábado se vivirán las Jornadas de Puertas Abiertas en el predio de Mitre al 5500 con entrada libre y gratuita.

De 9 a 13 y de 15 a 19 habrá muestras, actividades recreativas y educativas con entrada libre y gratuita.