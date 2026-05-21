El Ministerio de Salud y Deportes refuerza las medidas de prevención ante el aumento de casos de gripe

Desde la cartera sanitaria informaron que la provincia atraviesa un aumento acelerado de casos de gripe por influenza A, con predominio del subclado H3N2, una variante con alta capacidad de transmisión.

El Ministerio de Salud y Deportes recuerda, en este marco, que Mendoza fue la primera provincia del país en iniciar la campaña de vacunación antigripal y una de las que alcanzó mayor cobertura, ante la previsión de una temporada respiratoria adelantada e intensa, en línea con lo ocurrido previamente en Europa y Estados Unidos.10

Actualmente, la provincia registra más casos de influenza que durante el pico máximo de 2025 y el comportamiento epidemiológico muestra un adelantamiento de la curva respecto de temporadas anteriores.

Las autoridades sanitarias explicaron que el subtipo circulante presenta una mayor transmisibilidad, lo que genera un incremento importante de contagios en pocas semanas. No obstante, aclararon que hasta el momento no se observa una mayor gravedad del virus, sino una elevada cantidad de personas enfermas simultáneamente, situación que incrementa la demanda de consultas y la presión sobre el sistema sanitario.

En ese contexto, desde el Ministerio señalaron que este comportamiento epidemiológico podría permitir que gran parte de la circulación viral ocurra de manera más concentrada y temprana, acortando así la duración global de la temporada respiratoria.

Recomendaciones para la comunidad

Ante el incremento de casos, el Ministerio de Salud y Deportes solicitó reforzar las medidas de cuidado y prevención:

Permanecer en el hogar ante fiebre, tos, dolor muscular o síntomas respiratorios.

Evitar asistir a actividades sociales, laborales o escolares mientras persistan los síntomas.

No utilizar transporte público ni permanecer en espacios cerrados si se está enfermo.

Utilizar barbijo para disminuir la transmisión del virus.

Priorizar la atención en centros de salud y efectores del primer nivel, evitando concurrir directamente a hospitales ante cuadros leves.

Solicitar turnos y orientación sanitaria a través de la línea 148.

Asistir a guardias hospitalarias únicamente ante síntomas moderados, graves o signos de alarma.

Signos de alarma

Las autoridades recomendaron consultar de manera inmediata ante:

dificultad respiratoria,

respiración agitada,

dolor de pecho,

labios violáceos,

deshidratación,

somnolencia excesiva,

confusión,

fiebre persistente,

empeoramiento clínico.

En niños, se aconseja acudir rápidamente a una consulta médica ante rechazo del alimento o líquidos, dificultad para respirar, irritabilidad intensa o decaimiento marcado.

Finalmente, el Ministerio recordó que la vacunación continúa siendo la principal herramienta para prevenir internaciones y formas graves de la enfermedad, especialmente en personas mayores, embarazadas, niños pequeños, personas con enfermedades crónicas y personal de salud.

“El objetivo es atravesar este pico epidemiológico cuidándonos entre todos, utilizando adecuadamente cada nivel de atención y protegiendo especialmente a las personas más vulnerables”, señalaron desde la cartera sanitaria.

Queremos llevar tranquilidad a los mendocinos: los centros de salud y hospitales están preparados, cuentan con atención médica, seguimiento clínico y disponibilidad de medicamentos para responder a la alta demanda de cuadros respiratorios.

Además, se reforzó la atención en todos los centros de salud para resolver allí la mayor cantidad de casos leves y moderados, evitando que las guardias hospitalarias se saturen innecesariamente. Todos los centros de salud de la provincia cuentan con profesionales preparados para atenderlos, protocolos de manejos de cuadros respiratorios estandarizados y unidades de dispensa de medicamento en sus horarios de atención. Se pueden solicitar los turnos desde el 148, lo cual implica que se le asigna telefónicamente y refuerza por email un turno protegido y no se expone a contagios o demoras para acceder al turno de manera presencial.