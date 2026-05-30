El Manzano se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Cristo de la Sierra 2026

La Municipalidad de Malargüe invita a vecinos y visitantes a participar de una nueva edición de la tradicional Fiesta Cristo de la Sierra 2026, que se llevará a cabo en el paraje El Manzano los días sábado 30 y domingo 31 de mayo. El evento es organizado en conjunto con la Agrupación Gaucha Coyún y contará con una amplia agenda de actividades religiosas, protocolares, artísticas y de destrezas criollas.

Araceli Güiraldes, integrante de la Agrupación Gaucha Fiesta del Cristo de la Sierra El Manzano, destacó la importancia de esta celebración que año tras año reúne a familias, agrupaciones gauchas y turistas en un entorno natural único, manteniendo vivas las tradiciones y costumbres del sur mendocino.

Las actividades comenzarán el sábado 30 de mayo a las 11:00 horas con la misa al pie del Cristo de la Sierra. Posteriormente se realizará el desfile de las agrupaciones gauchas y, a las 12:00 horas, tendrá lugar el Acto Central en el predio gaucho de la agrupación.

A las 13:30 horas se desarrollará el almuerzo protocolar, cuyo valor será de $10.000 por persona. Más tarde, desde las 15:00 horas, comenzarán las destrezas criollas con la participación de Los Hermanos Espinoza.

La jornada continuará a las 22:00 horas con la tradicional peña y baile, que también tendrá un costo de $10.000 por persona. Durante la noche actuarán Herencia Guacha, Libertad de Canto, Grupo Ilusión, Las Guitarras del Sur y Jony Sánchez con La Nueva Generación. Además, se realizará la proclamación de la nueva reina de la Fiesta Cristo de la Sierra.

En tanto, el domingo 31 de mayo las actividades retomarán a partir de las 11:00 horas con nuevas destrezas gauchas que se extenderán hasta las 18:00 horas, momento en que se realizará la entrega de premios.

Desde la organización y el Municipio dejaron abierta la invitación a toda la comunidad y turistas para disfrutar de una hermosa jornada de tradición, cultura y encuentro en el paraje El Manzano.