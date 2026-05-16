El Juzgado Vial Municipal fortalece acciones preventivas para seguridad de estudiantes, familias y docentes

En el marco de las acciones de cooperación institucional y fortalecimiento de la seguridad vial, el Juzgado Vial Municipal de Malargüe realizó un aporte de equipamiento destinado a la Policía de Mendoza Delegación Malargüe, con el objetivo de reforzar las tareas preventivas en horarios de ingreso y egreso de establecimientos educativos.

La entrega incluyó conos de control de tránsito, chalecos refractarios y distintos elementos de apoyo operativo que serán utilizados en dispositivos preventivos y de acompañamiento en inmediaciones de escuelas, priorizando la seguridad de estudiantes, familias y toda la comunidad educativa.

Desde el Juzgado Vial Municipal destacaron la importancia del trabajo articulado entre instituciones para continuar fortaleciendo la presencia preventiva en zonas escolares, promoviendo una mejor organización del tránsito, mayor seguridad peatonal y entornos más seguros para niños, adolescentes y docentes.

Asimismo, remarcaron el acompañamiento de la gestión municipal en la implementación de acciones coordinadas que prioricen la prevención, el cuidado y la seguridad de la comunidad malargüina.