El Iscamen realizará un ciclo de capacitaciones sobre huerto urbano

Se desarrollará de manera virtual todos los martes de mayo, comenzando el martes 5. El objetivo es fomentar la producción sostenible en hogares mendocinos.

El Iscamen invita a participar en el ciclo de capacitaciones sobre huerto urbano a quienes estén interesados en los aspectos a tener en cuenta para que estas prácticas funcionen de manera eficiente, económica y sostenible.

Se contemplaron cuatro encuentros en línea que se desarrollarán todos los martes de mayo comenzando el próximo 5, a las 10. Las capacitaciones estarán a cargo del área de Agroecología del Iscamen y no tendrán costo para los participantes.

Durante los encuentros, se desarrollará el paso a paso para tener un huerto urbano, diseñarlo según los espacios disponibles, elegir los lugares adecuados para instalar el huerto, adquirir conocimientos sobre la tierra, sustratos, nutrientes, caldos y purines, compostaje, reconocimiento de insectos y muchos temas más.

La propuesta apunta a promover la producción local de alimentos y fortalecer prácticas sostenibles en el ámbito urbano, en un contexto donde crece el interés por alternativas que permitan reducir costos y mejorar la calidad de vida.

Se presenta como una herramienta accesible para quienes buscan iniciarse en la agroecología o mejorar el rendimiento de sus cultivos en espacios reducidos.

Los cupos son limitados y para inscribirse los interesados deberán completar el siguiente formulario. Además, las charlas se transmitirán vía streaming, por el canal de Youtube del Iscamen.