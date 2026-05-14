El IPV Móvil recorrerá el Sur provincial para acercar la atención a sus adjudicatarios

Durante la semana próxima, del 19 al 21 de mayo, el IPV Móvil visitará los departamentos de Malargüe, San Rafael y General Alvear, donde los vecinos podrán realizar consultas y acceder a diversos servicios vinculados a su vivienda.
El cronograma previsto es el siguiente:
Martes 19 de mayo: Malargüe – Ciudad
Adrián Illescas 1454
De 10 a 15.
Miércoles 20 de mayo: Club Social y Deportivo – San Rafael
Calle San Martín y Rivadavia – Distrito Cuadro Nacional
De 9.30 a 14.30.
Jueves 21 de mayo: Barrio Prensa – General Alvear
M F C 6 – Calle Francisco Navarrete y Olascoaga
De 9.30 a 14.30.
Durante estos operativos, los adjudicatarios podrán acceder a servicios como consulta de deuda y planes de refinanciación, cancelación anticipada, impresión de boletas, regularización dominial, escrituraciones y consultas sobre trámites ya iniciados.
Desde el organismo recordaron que es importante concurrir con la documentación correspondiente según el trámite a realizar, como actas de divorcio, defunción, negativa de ANSES, entre otra documentación requerida.
Asimismo, para convenios o actualización de cuota se deberá presentar el último bono de sueldo de los titulares.
Con esta iniciativa, el IPV busca fortalecer la cercanía con los vecinos y facilitar el acceso a trámites y asesoramiento en distintos puntos de Mendoza.