El IPV Móvil recorrerá el Sur provincial para acercar la atención a sus adjudicatarios

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) continúa desarrollando operativos territoriales a través de su oficina móvil, con el objetivo de acercar atención personalizada, asesoramiento y distintos trámites a adjudicatarios de toda la provincia.

Durante la semana próxima, del 19 al 21 de mayo, el IPV Móvil visitará los departamentos de Malargüe, San Rafael y General Alvear, donde los vecinos podrán realizar consultas y acceder a diversos servicios vinculados a su vivienda.

El cronograma previsto es el siguiente:

 Martes 19 de mayo: Malargüe – Ciudad

Adrián Illescas 1454

De 10 a 15.

 Miércoles 20 de mayo: Club Social y Deportivo – San Rafael

Calle San Martín y Rivadavia – Distrito Cuadro Nacional

De 9.30 a 14.30.

 Jueves 21 de mayo: Barrio Prensa – General Alvear

M F C 6 – Calle Francisco Navarrete y Olascoaga

De 9.30 a 14.30.

Durante estos operativos, los adjudicatarios podrán acceder a servicios como consulta de deuda y planes de refinanciación, cancelación anticipada, impresión de boletas, regularización dominial, escrituraciones y consultas sobre trámites ya iniciados.

Desde el organismo recordaron que es importante concurrir con la documentación correspondiente según el trámite a realizar, como actas de divorcio, defunción, negativa de ANSES, entre otra documentación requerida.

Asimismo, para convenios o actualización de cuota se deberá presentar el último bono de sueldo de los titulares.

Con esta iniciativa, el IPV busca fortalecer la cercanía con los vecinos y facilitar el acceso a trámites y asesoramiento en distintos puntos de Mendoza.