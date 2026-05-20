El INV destacó que se cosechó menos, pero con excelente calidad enológica

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), organismo descentralizado bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, presentó el informe final de la cosecha 2026.

Según los datos oficiales, se cosecharon un total de 18.391.299 quintales de uva en todo el territorio nacional, lo que representa una disminución del 8% respecto a la cosecha 2025.

En el desglose regional, la producción en Mendoza alcanzó los 13.147.187 quintales, mientras que en San Juan la cifra fue de 4.097.938 quintales.

Desde el organismo destacaron que esta merma ya había sido anticipada por los técnicos y profesionales que recorrieron los viñedos de ambas provincias y se difundió a través del Informe de Estimación publicado el 02 de febrero para San Juan y el 09 del mismo mes para Mendoza.

La dispersión entre la Estimación y lo recolectado es del -2% en el caso de Mendoza y 0% en el de San Juan.

«Este preciso trabajo de estimación de la producción de uva permite a todos los sectores tomar decisiones pertinentes para enfrentar el proceso de elaboración y, en definitiva, dotar de mayor eficiencia y calidad a toda la cadena de valor productiva», señalaron fuentes del INV.



Innovación digital y transparencia

Una de las grandes novedades de esta temporada fue la puesta en marcha del nuevo servicio de Estadísticas de Cosecha con información diaria. Se trata de un sistema de acceso online que permite, a los inscriptos en el organismo, navegar por un tablero de control con indicadores actualizados y gráficos de evolución de la cosecha por zona y variedad de uva de forma diaria.

Esta herramienta de vanguardia, diseñada íntegramente por personal del INV, se consolida como una pieza fundamental para la planificación y el análisis de datos del sector. Al respecto, desde el Instituto afirmaron: «Muy pocos países cuentan con un sistema de información con este nivel de desagregación de datos y en tiempo real» Está disponible para todos aquellos que estén inscriptos en el INV, como viñateros y bodegueros”.

Cabe destacar que, de forma complementaria, el organismo mantuvo la publicación en su sitio web, de acceso público, de sus tradicionales Partes Semanales de Cosecha, garantizando el acceso a la información de la cantidad de uva cosechada acumulada semanalmente por delegación del INV, con datos por variedad y un comparativo de 10 años con vendimias anteriores.



Calidad excepcional

Durante todo el proceso de cosecha y elaboración 2026 personal de la Dirección de Estudios y Desarrollo Vitivinícola del INV realizaron más de 900 microvinificaciones con uvas de las distintas zonas productoras de todo el país para obtener información que enriquece su base de datos. Este trabajo superó en más de un 70% las microvinificaciones realizadas en la vendimia 2025.

Los profesionales del organismo calificaron la sanidad y calidad de la vendimia 2026 como excelente. También resaltaron que se logró una muy buena madurez polifenólica, base indispensable para la elaboración de vinos tintos de alta calidad.

Fuente:https://617.news/el-inv-destaco-que-se-cosecho-menos-pero-con-excelente-calidad-enologica/