El ministro de Economía, Luis Caputo, arribará este jueves a Mendoza con una agenda que combina energía renovable y una fuerte carga de expectativa política. Si bien el motivo oficial es la inauguración del parque solar El Quemado, en los pasillos de la Casa de Gobierno crece la versión de un anuncio esperado: la aprobación del ingreso de PSJ Cobre Mendocino al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

La posibilidad fue alimentada por el propio gobernador Alfredo Cornejo este martes, durante la apertura de la feria Sitevinitech. El mandatario confirmó que el ministro se mostró “muy interesado en venir, probablemente con otro anuncio también en materia de RIGI”.

“Luis Toto Caputo, el ministro de Economía y de buenas migas con Cornejo, podría anunciar el mismo jueves y en ese acto la aceptación y el ingreso al RIGI del emprendimiento minero (PSJ Cobre Mendocino)”, anticipó Marcelo Torrez en su columna en El Sol.

Para el Gobierno provincial, el dato tiene un valor económico de peso, pero sobre todo simbólico. Tras años de debates, prohibiciones y marchas atrás, el cobre vuelve a presentarse como la gran apuesta de reconversión productiva.

PSJ al RIGI

PSJ Cobre Mendocino presentó formalmente su solicitud de adhesión al RIGI en marzo. La definición final sobre el ingreso del proyecto al esquema de beneficios para atraer inversiones superiores a los 200 millones de dólares depende de la evaluación técnica y fiscal que realiza Nación.

El yacimiento de cobre en Uspallata, que tiene una inversión proyectada de 630 millones de dólares, obtuvo en diciembre de 2025 el aval legislativo exigido por la Ley 7.722, paso indispensable para avanzar dentro del esquema regulatorio provincial. A partir de esa aprobación, la compañía inició estudios de factibilidad y actualización de ingeniería para definir la futura construcción.

El cronograma preliminar prevé entre 18 y 24 meses de obra, con un pico estimado de 3.900 puestos de trabajo durante la construcción y alrededor de 2.400 empleos directos e indirectos durante la operación.

Según la información técnica presentada, la mina tendría capacidad para procesar cerca de 10 millones de toneladas de mineral por año y produciría unas 40.000 toneladas anuales de cobre fino contenido en concentrado. La vida útil inicial estimada es de 16 años, con posibilidades de extensión hasta casi tres décadas si se amplían recursos y reservas.

Inauguración en Las Heras

Cornejo, Caputo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el presidente de YPF, Horacio Marín, encabezarán el corte de cinta de El Quemado. Este parque solar tiene un peso simbólico propio: fue el primer proyecto del país en ser aprobado bajo el marco del RIGI.

Cornejo aseguró que se convertirá en “el principal parque solar de Argentina”, superando en capacidad al complejo jujeño de Caucharí.

Fuente: https://www.elsol.com.ar/mendoza/el-ingreso-de-psj-al-rigi-el-anuncio-clave-que-podria-traer-caputo-a-mendoza/