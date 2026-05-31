El HCD reconoció a sanrafaelinos destacados por su esfuerzo, trayectoria y logros

El Honorable Concejo Deliberante de San Rafael realizó un acto de entrega de distinciones legislativas a vecinos, estudiantes, deportistas, emprendedores e instituciones que se destacan por su compromiso, talento y aporte a la comunidad. El Honorable Concejo Deliberante de San Rafael realizó un acto de entrega de distinciones legislativas a vecinos, estudiantes, deportistas, emprendedores e instituciones que se destacan por su compromiso, talento y aporte a la comunidad.

Durante la ceremonia fueron reconocidos estudiantes de la Escuela Técnica N° 4-124 “Reynaldo Merín” que representarán a San Rafael en el certamen internacional FIRST Tech Challenge (FTC) en México, poniendo en valor la educación técnica, la innovación y el trabajo en equipo. También se distinguió a la alumna Camila Victoria Casado por obtener Medalla de Plata en la competencia internacional Canguro Matemático 2026.

En el ámbito deportivo, recibieron reconocimientos Coral Di Silvestre, campeona nacional U20 de lanzamiento de martillo; Mónica Rugoso, ganadora del Pentatuel; Damián Fernández, convocado al equipo argentino que competirá en la maratón Capri–Nápoles en Italia; Sofía Antonio, destacada futbolista sanrafaelina; Nicolás Verdugo, por la hazaña de ascender y descender el Cerro Aconcagua en solo 19 horas; y Gonzalo Gajdosech, quien se consagró campeón argentino de descenso tras obtener el primer puesto en el prestigioso “Open Shimano”, la competencia más importante de la disciplina, realizada en el Cerro Bayo de Villa La Angostura.

Asimismo, se distinguió la trayectoria de la bodega Finca Cuadro Benegas por su aporte a la vitivinicultura local y el patrimonio sanrafaelino; al emprendimiento “Perro Bueno Vinos”, encabezado por Gerónimo Cortez, por su compromiso social y solidario; y a Matías Corvalán Manque, director de INCASOL, por su destacada labor en formación técnica y su reciente designación como jurado internacional en España.

Desde el Honorable Concejo Deliberante remarcaron la importancia de reconocer y visibilizar a quienes, desde distintos ámbitos, representan valores como el esfuerzo, la disciplina, el compromiso y la constancia, contribuyendo con su ejemplo a engrandecer el nombre de San Rafael.