El Gobierno reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral

El programa es parte de la reforma laboral que se sancionó a fines de 2025; establece fuertes reducciones en las contribuciones patronales
El gobierno de Javier Milei reglamentó este lunes el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) —establecido por la Ley N° 27.802 (reforma laboral)— en busca de fomentar la contratación de trabajadores que no tenían relación laboral registrada hasta el 10 de diciembre, con la prioridad en quienes estuvieran desempleados en los últimos seis meses.
El programa, de un año de duración —desde el 1 de mayo de 2026 hasta el 30 de abril de 2027—, reduce la carga de contribuciones patronales durante los primeros 48 meses de la nueva relación laboral. Además, los empleadores que inscriban trabajadores en este marco podrán incluir hasta el 80% de su nómina en este régimen.
Los trabajadores comprendidos por el RIFL no deben haber contado con una relación laboral registrada en el sector privado al 10 de diciembre de 2025 y tampoco pueden haber ejercido actividades bajo relación de dependencia en el sector privado en los últimos seis meses anteriores al de alta de la relación laboral.
Fuente;https://www.lanacion.com.ar/economia/el-gobierno-reglamento-el-regimen-de-incentivo-a-la-formalizacion-laboral-nid04052026/