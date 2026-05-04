El Gobierno reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral

El programa es parte de la reforma laboral que se sancionó a fines de 2025; establece fuertes reducciones en las contribuciones patronales

El gobierno de Javier Milei reglamentó este lunes el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) —establecido por la Ley N° 27.802 (reforma laboral)— en busca de fomentar la contratación de trabajadores que no tenían relación laboral registrada hasta el 10 de diciembre, con la prioridad en quienes estuvieran desempleados en los últimos seis meses.