El Gobierno lanzó créditos de hasta $800 millones para productores tamberos

El Gobierno nacional anunció una nueva línea de financiamiento para productores tamberos a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), destinada a cubrir gastos de alimentación e insumos vinculados a la recría y engorde de ganado bovino.

La medida fue presentada por autoridades del banco y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca durante la exposición TodoLáctea 2026, realizada en la Sociedad Rural de San Francisco, en Córdoba.

Los créditos estarán dirigidos a productores que comercialicen animales destinados al mercado de carne, como terneros machos que quedan fuera del circuito lechero y hembras no seleccionadas para reposición.

Cuotas fijadas en kilos de novillo

Desde Agricultura destacaron que el principal diferencial de esta herramienta es que las cuotas del préstamo se establecen en kilos de novillo y se mantienen sin cambios durante toda la vida del crédito.

“Las cuotas se fijan en kilos de novillo, que no varían durante toda la vida del préstamo”, explicaron desde el área oficial.

El financiamiento será otorgado en UVA, con una tasa fija anual del 8%, plazo de hasta tres años y un monto máximo de $800 millones por productor.

Para acceder, las empresas deberán estar registradas como MiPyME y acreditar al menos dos años de actividad en producción de leche bovina.

Inversiones y tecnología en tambos

El BICE también mantiene otras líneas para el sector tambero, orientadas a inversiones tecnológicas como sistemas de ordeñe robotizado, automatización, tanques de refrigeración y mejoras de infraestructura.

Según datos oficiales, desde el lanzamiento de estos programas ya se desembolsaron más de $22.000 millones en distintas provincias, principalmente en Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.

Durante la exposición, dos establecimientos mostraron proyectos financiados con estas herramientas. Uno de ellos fue Establecimiento San Ignacio, que inauguró robots de ordeñe en Arroyo Algodón, Córdoba, con el objetivo de incrementar un 25% su producción de leche.

También se destacó el caso de El Lahual, en Villa María, que presentó un sistema de ordeñe rotativo de última generación para ampliar su capacidad de 600 a 1.200 vacas y aumentar la producción diaria por animal.

Fuente:https://617.news/el-gobierno-lanzo-creditos-de-hasta-800-millones-para-productores-tamberos/