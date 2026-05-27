El Gobierno declaró la emergencia agropecuaria en Chubut, Santa Cruz y varios departamentos de Mendoza

El Gobierno nacional oficializó la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario en las provincias de Chubut, Santa Cruz y en diversos departamentos de Mendoza. La decisión, publicada este miércoles a la madrugada en el Boletín Oficial, fue otorgada debido a la gravedad de las condiciones climáticas que afectaron a miles de productores del sur y oeste del país.

Las resoluciones firmadas por el titular del Ministerio de Economía, Luis Caputo, establecieron diferentes períodos de vigencia y condiciones según la provincia y el tipo de contingencia, bajo el marco de la Ley 26.509 de emergencia agropecuaria.

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En el caso de la Resolución 746/2026, se dispuso el estado de emergencia y/o desastre agropecuario por sequía durante un año para todas las explotaciones ganaderas de Chubut. La medida entró en vigor desde el 7 de enero de 2026 y, según el texto oficial, se extenderá por el plazo de un año en todo el territorio provincial.

“Determínase que el 7 de enero de 2027 es la fecha de finalización del ciclo productivo para las explotaciones agropecuarias afectadas”, aclararon las autoridades al remarcar que los productores que deseen acceder a los beneficios previstos por la ley deberán contar con un certificado emitido por la autoridad provincial que acredite los daños en sus predios.

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La sequía afectó también en Santa Cruz (Foto: Info Campo) La sequía afectó también en Santa Cruz (Foto: Info Campo)

De esta manera, indicaron que el Gobierno de Chubut deberá remitir el listado de afectados a la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios. Asimismo, indicaron que entre las ayudas se encuentran prórrogas impositivas y líneas de asistencia financiera a través del sistema bancario (ya sea nacional, provincial o mixto) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

De igual forma, en la Resolución 792/2026 se estableció el estado de emergencia y/o desastre agropecuario para las explotaciones ganaderas de Santa Cruz impactadas por sequía y fuertes vientos. La misma tendrá una duración de un año, es decir, desde el 3 de febrero de 2026 hasta el 3 de febrero de 2027.

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El procedimiento y los beneficios para los productores santacruceños replican el esquema establecido por la Ley N° 26.509 de Emergencia Agropecuaria. Esto incluye la presentación de certificados, incorporación en el listado de afectados y acceso a prórrogas impositivas, asistencia bancaria y medidas de apoyo articuladas por el Ministerio de Economía y la ARCA.

Por último, en la Resolución 765/2026, el Ministerio de Economía declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en 16 departamentos de Mendoza afectados por heladas y granizo. Para los cultivos perjudicados por helada, el período de emergencia abarca del 1 de diciembre de 2025 al 31 de marzo de 2027, mientras que para los dañados por granizo, la vigencia es desde el 1 de enero de 2026 hasta la misma fecha de 2027.

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Al igual que en las otras provincias, los productores deberán presentar la certificación correspondiente para acceder a los alivios fiscales y crediticios previstos por la normativa nacional. Además, el documento instruyó al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca a celebrar convenios para que se pueda poner en marcha el plan de asistencia.

Por último, indicaron que los departamentos y sus respectivas localidades alcanzadas fueron:

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