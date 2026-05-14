El Gobierno avanza para recortar la zona fría: 1,6 millones de usuarios perderían el subsidio al gas

El oficialismo consiguió este miércoles avanzar en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina con el dictamen de mayoría del proyecto que modifica el régimen de zona fría y limita los subsidios al gas natural únicamente a regiones consideradas estratégicas por sus condiciones climáticas extremas, como la Patagonia, Malargüe y la Puna.

La iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei obtuvo 46 firmas durante el plenario conjunto de las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda.

Acompañaron el despacho legisladores de La Libertad Avanza, PRO, Innovación Federal y MID, además de sectores de la UCR y otros bloques aliados que firmaron con disidencias parciales.

¿Qué cambia con el nuevo régimen de zona fría?

El proyecto del oficialismo modifica de manera sustancial el esquema de subsidios vigente desde 2021.

Según explicó la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, alrededor de 1,6 millones de usuarios perderán el beneficio actual.

No obstante, el Gobierno aseguró que otros 1,8 millones de hogares continuarán recibiendo subsidios mediante el sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

En esos casos, el descuento podría superar el 75% del consumo de gas durante los meses de invierno.

¿Quiénes conservarán el subsidio al gas?

De acuerdo con la exposición oficial, mantendrán el beneficio:

hogares vulnerables con ingresos de hasta tres canastas básicas,

titulares del Certificado Único por Discapacidad (CUD),

veteranos de Malvinas,

y beneficiarios del Registro Nacional de Barrios Populares.

Según datos presentados por el Gobierno, el universo alcanzado rondaría los 9 millones de beneficiarios.

La nueva política apunta a dejar atrás el criterio puramente geográfico y pasar a un esquema focalizado según ingresos y vulnerabilidad social.

El oficialismo defendió el recorte de subsidios

Durante el debate legislativo, dirigentes de La Libertad Avanza defendieron con dureza la reforma.

La diputada Laura Rodríguez Machado aseguró que la ampliación del régimen realizada en 2021 respondió a intereses electorales y no a criterios técnicos.

“La política extendió la mancha geográfica hacia zonas que podemos discutir si son realmente frías”, afirmó.

También cuestionó que sectores de altos ingresos recibieran subsidios energéticos.

“Los que tienen pileta climatizada y sauna terminan subsidiados por los más pobres”, lanzó.

Por su parte, la diputada Silvana Giudici sostuvo que el esquema vigente incorporó de manera “irresponsable” a millones de beneficiarios.

Según indicó, gran parte de los usuarios incluidos en la ampliación del régimen poseen ingresos superiores a los 4 millones de pesos mensuales.

Unión por la Patria rechazó el proyecto

Desde Unión por la Patria cuestionaron el intento del Gobierno de reducir el alcance del beneficio.

El jefe del bloque, Germán Martínez, recordó que la ley aprobada en 2021 había obtenido un amplio respaldo parlamentario, incluso de dirigentes que hoy integran el oficialismo o sus aliados.

Martínez mencionó entre ellos a:

Luis Petri ,

, Omar De Marchi ,

, Silvia Lospennato ,

, y Mario Negri .

“Fue más de ustedes que nuestro el proyecto”, ironizó el legislador santafesino.

¿Cuándo se votará la reforma de zona fría?

El oficialismo buscará llevar el proyecto al recinto el próximo 20 de mayo.

La intención del Gobierno es aprobarlo junto con:

la denominada Ley Hojarasca,

y la adhesión argentina al tratado internacional de cooperación en materia de patentes (PCT).

La discusión promete convertirse en uno de los debates legislativos más sensibles de las próximas semanas, especialmente en provincias alcanzadas por el régimen actual de zona fría, donde millones de usuarios podrían perder descuentos en las tarifas de gas.

Malargüe conservaría el beneficio

Dentro del nuevo esquema impulsado por el Gobierno nacional, Malargüe continuaría dentro de las zonas subsidiadas debido a sus características climáticas extremas.

Sin embargo, otros sectores de Mendoza podrían quedar excluidos del beneficio si prospera la reforma en el Congreso.

El tema ya comenzó a generar preocupación política y social en distintas provincias, especialmente por el impacto que podría tener en las facturas de gas durante el invierno.

Fuente:https://617.news/el-gobierno-avanza-para-recortar-la-zona-fria-16-millones-de-usuarios-perderian-el-subsidio-al-gas/