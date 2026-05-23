El Gobierno anunció sus próximas prioridades para el Congreso: Súper RIGI y Etiquetado Frontal

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anticipó las iniciativas que buscará aprobar el oficialismo en el Parlamento. Se espera también el envío de otro paquete de proyectos «anti-regulación».

El Gobierno nacional enviará en las próximas horas una nueva tanda de proyectos al Congreso de la Nación para seguir profundizando la agenda legislativa del presidente Javier Milei. Súper RIGI y Etiquetado Frontal, entre las prioridades del Poder Ejecutivo, mientras se espera por otro paquete desregulatorio con sello de Federico Sturzenegger.

En medio de la interna que azota al oficialismo y con la investigación judicial contra Manuel Adorni marcando el pulso de la agenda mediática, el jefe de Gabinete se encargó de comunicar cuáles serán las iniciativas que en lo que resta del día serán enviadas al Parlamento. «En lo que queda de la jornada estaremos enviando al Congreso de la Nación los siguientes proyectos de ley: Ley de Ludopatía , Súper RIGI, Ley de Lobby y Etiquetado Frontal «, dijo.

Luego de la media sanción en Diputados de la ley de Hojarasca que propone derogar más de 60 leyes que el oficialismo considera obsoletas, el Ejecutivo intentará abrir el debate con el foco puesto en la creación de una nueva versión del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, preanunciado por Javier Milei semanas atrás y mediante el cual el Gobierno busca atraer más inversiones en sectores estratégicos.

Si bien aún no se conoce el detalle del texto, el ministro de Economía, Luis Caputo, precisó a principio de mayo que la principal distinción entre el RIGI y el Súper RIGI será la carga tributaria : mientras el primero fija una alícuota del 25% en el impuesto a las ganancias, el segundo la rebajaría al 15% .

Bajo el nuevo régimen, las empresas podrán amortizar el 60% de la inversión en el primer año, el 20% en el segundo y el 20% restante en el tercero —un esquema «mucho más acelerado», según dijo.

A esto se suman exenciones arancelarias ampliadas para la importación de todo insumo vinculado a la producción, no solo de bienes de capital como ocurre actualmente, donde existen «zonas grises» en la nomenclatura que generan conflictos interpretativos.

Respecto a los sectores que beneficiará el nuevo RIGI, el titular de Hacienda habló del refinamiento y laminado de cobre y la fabricación de automóviles eléctricos a partir de la producción local de litio. «Este nuevo RIGI puede hacer que una empresa decida una inversión de u$s20.000 o u$s30.000 millones en favor de la Argentina», sostuvo.

Etiquetado Frontal

La Casa Rosada también empujará la derogación de la ley de Etiquetado Frontal de alimentos. La iniciativa ordena el rotulado de los envases y obliga a las alimenticias a colocar octógonos negros para advertir sobre el exceso de azúcares, sodio, grasas y calorías, entre otros ítems, en busca de promover una alimentación más saludable y prevenir enfermedades crónicas.

Además de los cuatro proyectos que enviará el Ejecutivo, se espera que en la siguiente tanda se incluyan también un paquete «anti-regulación» que tendrá el sello del ministro Federico Sturzenegger y estará enfocado en el sector farmacéutico y en la navegación nacional, tal como informó Ámbito.

Avanza el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

En paralelo, La Libertad Avanza busca aprobar en el Senado la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que recibió dictamen días atrás y quedó lista para se tratada. La sesión estaba prevista para el jueves 28 de mayo, pero finalmente se debatirá el 4 de junio.

La medida busca dar contención jurídica a los «desalojos express», fortalecer la propiedad privada para desalojos y expropiaciones, eliminar trabas a adquisición de tierras y cambios en la Ley de manejo del fuego, según informó la senadora Patricia Bullrich, jefa de bloque de LLA.

Durante la jornada se abordarán dos iniciativas más: una para acordar el pago a dos fondos buitre y otra que busca dar luz verde a pliegos judiciales.